A Malata, primer paso para amarrar la salvación: la previa y los posibles onces del Racing de Ferrol-Avilés

Qué lejos queda el último Racing de Ferrol–Avilés. Javi Cueto, en el descuento, firmó una victoria agónica en el Suárez Puerta que dejaba a los blanquiazules a un paso del play-off de ascenso. Los ferrolanos, por su parte, marchaban segundos en la tabla. Ahora el escenario es totalmente distinto. Aunque los últimos resultados han dado aire a ambos equipos, los dos se han visto obligados a priorizar la salvación en Primera Federación antes que soñar con cotas más altas. Por eso, tras encadenar tres partidos sin perder, el Avilés de Lolo Escobar quiere que la visita a A Malata sea otro paso hacia la permanencia. Enfrente, el conjunto gallego apura su último tren para engancharse a la pelea por el ascenso, una obligación casi permanente por presupuesto y estatus.

Por primera vez desde que asumió el banquillo, Lolo Escobar dispone de toda la plantilla para confeccionar su once. Aun así, todo apunta a una línea continuista respecto a lo visto ante Unionistas y Osasuna Promesas. La principal incógnita está en el lateral derecho. Eze fue uno de los nombres del partido ante el cuadro salmantino, pero el técnico pacense evitó mojarse sobre si mantendrá esa apuesta. “La apuesta de poner a Eze como lateral vino por las características de Unionistas: para el rival que tenía enfrente nos venía perfecto. El Racing de Ferrol tiene argumentos diferentes: pueden poner a Ekain, a Dacosta… Tienen extremos de un perfil distinto al de Unionistas”, matizó. Campabadal cuenta con opciones de recuperar la titularidad, y Guzmán Ortega aparece como alternativa más ofensiva.

El Ferrol, con grandes cambios

Donde sí se abren más interrogantes es en el lado ferrolano. Tras encadenar tres derrotas consecutivas, incluida una manita en casa del Madrid Castilla, Guillermo Fernández Romo decidió agitar su once: incluso cambió al guardameta titular para apostar por el ex Vetusta Lucas Díaz. El experimento funcionó, firmando una victoria que les situó a cinco puntos del play-off antes de arrancar la jornada, aunque con varios equipos por delante. Si caen ante el Avilés, los gallegos quedarían prácticamente fuera de combate, así que se espera un Racing con el cuchillo entre los dientes.

“Hay campos de Primera Federación que son más complicados que otros, pero la dificultad es grande en todos. No creo que vaya a haber mucha diferencia entre los problemas que nos plantee el Racing de Ferrol y los que nos planteó Unionistas. Tenemos que tratar de robar el máximo número de puntos posible. Es un partido complicado, pero todos los que hemos jugado hasta ahora también han sido difíciles”, apuntó Lolo Escobar en la previa, con la idea de lograr una victoria de prestigio que dejaría la permanencia muy encarrilada. Después llegará la gran final ante el Guadalajara, pero dar la machada en Ferrol supondría una tranquilidad muy buscada para cerrar la temporada de debut del Avilés en Primera Federación.