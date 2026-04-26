La salvación del Avilés, cada vez más cerca: meritorio empate ante el Racing de Ferrol (2-2)
Los blanquiazules se ponen a seis puntos del descenso a falta de cuatro encuentros por jugar
La salvación, cada vez más cerca. El Avilés sumó en uno de los campos más complicados de Primera Federación un punto valioso que deja la permanencia blanquiazul muy encarrilada. Los de Lolo Escobar se adelantaron en dos ocasiones gracias a los tantos de Santamaría y Javi Cueto, pero el Racing de Ferrol demostró ser un hueso duro de roer y terminó igualando el encuentro. Los asturianos dejaron buenas sensaciones y ahora se jugarán el todo por el todo en el Suárez Puerta ante el Guadalajara. Por el momento, tienen los puestos de descenso a seis puntos con cuatro jornadas por disputar. El trabajo está casi hecho, pero toca rematarlo.
Escobar apostó por la continuidad y, pese a la duda entre Eze o Campabadal en el lateral derecho, decidió repetir el mismo once que se midió a Unionistas. Tras la etapa de Dani Vidal, en la que cada alineación traía una sorpresa, llama la atención la estabilidad que está imponiendo el técnico pacense.
Quicala, el jugador más potenciado por el nuevo entrenador, pronto empezó a mostrar sus cualidades. Fabio, pivote local, tuvo que frenarlo con dureza en su primera escapada. Pero el aviso no apagó al africano, otra vez el elemento más desequilibrante del Avilés.
No tuvo el Avilés la pelota en los primeros compases, pero se sintió cómodo con un bloque medio-bajo. Los blanquiazules buscaron escaparse por el sector derecho, ya fuese con Quicala o con las caídas inteligentes de Santamaría. De hecho, de una acción por ese costado nació el primer susto: el colegiado, con buen criterio, interpretó que el balón había salido por línea de fondo antes de la asistencia del gijonés a Uzkudun. El vasco, por si acaso, no falló ante la portería.
Sexto tanto de Santamaría
Aquel aviso fue el preludio del 0-1. Por primera vez en el encuentro, el Avilés cambió de orientación y atacó por la izquierda. Ahí, Osky encontró a Uzkudun al espacio. El delantero, caído al costado, se zafó de su par y colgó la pelota al corazón del área. Con poca intensidad en la zaga ferrolana, Santamaría atacó el espacio entre lateral y central y, sin apenas oposición, batió a Lucas Díaz. Sexto gol para el gijonés, otro de los nombres propios del curso blanquiazul.
Con el marcador en contra, el Racing de Ferrol metió una marcha más y al Avilés le tocó sufrir antes del descanso. Eze estuvo cerca de cometer penalti sobre Álvaro Giménez, pero el árbitro volvió a acertar tras revisar la acción y no sancionó el choque. Los visitantes intentaron estirarse a través de Quicala y Uzkudun, aunque el vasco no logró rematar un gran centro del extremo africano.
Los minutos de mayor agobio llegaron en el descuento. Nando Almodóvar, muy seguro en los centros laterales —incluso llevándose por delante a algún compañero—, sacó un cabezazo de Chema que iba centrado, pero muy cerca de la línea. Poco después apareció Andrés Carmona: el murciano metió el pie en el momento justo para neutralizar un disparo de Pascu en el segundo palo.
Tras el descanso siguió apretando el Racing, espoleado por A Malata, lejos de sus mejores entradas. El Avilés se puso el mono de trabajo para sostener el resultado. Pascu rozó el empate en el 50, pero su disparo se marchó lamiendo el poste. Babin y Carmona se mostraron firmes para sostener al equipo.
Golazo del Racing de Ferrol
El Avilés tuvo la sentencia en las botas de Uzkudun, tras una espectacular carrera de Santamaría por la derecha, pero el vasco se giró tarde y su disparo salió demasiado suave. Quien no dudó fue Álvaro Ramón: el lateral del Racing empaló el rechace de una acción a balón parado y, desde fuera del área, mandó la pelota a la escuadra. Nada pudo hacer Almodóvar para frenar el misil.
Para contrarrestar el dominio local tras el empate, Escobar movió ficha. Dio entrada a Luis Alcalde y Guzmán Ortega y formó una defensa de cinco: Guzmán como carrilero derecho, una línea de tres centrales con Eze, Babin y Carmona, y Osky por la izquierda. En la siguiente ventana de cambios, el carril izquierdo pasó a ser para Cayarga.
El ajuste tuvo efecto casi inmediato. Kevin Bautista peleó hasta la extenuación una pelota y forzó el error de Edgar. El andaluz cabalgó y vio con inteligencia la llegada de Javi Cueto al área. Con el exterior, Bautista puso un centro medido y, a pocos metros del portero, el maliayo no perdonó. Otra vez sale desde el banquillo y vuelve a marcar: su relación con el gol es oro para este Avilés.
Pero el partido todavía guardaba un último golpe. En el 90, un despiste defensivo puso el 2-2. Fabio centró al segundo palo y Antón Escobar, aprovechando un error de Eze en la marca, dejó la pelota a la espalda de la zaga. Entre Babin y Carmona apareció Álvaro Giménez y, como ya hizo en la primera vuelta, no perdonó.
El tanto en el 90 fue un jarro de agua fría, pero el Avilés tiene la permanencia en la punta de los dedos. Ahora toca hacer los deberes ante el Guadalajara para, esta vez sí, certificar una salvación que ha costado muchísimo. Nueva final en el Suárez Puerta.
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