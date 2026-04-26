Dónde ver el Racing de Ferrol - Avilés: horarios y plataformas para seguir en directo el partido
El cuadro blanquiazul suma tres encuentros consecutivos sin conocer la derrota
El Avilés tratará, a partir de las 20:30 horas, de dar un paso de gigante hacia la salvación en Primera Federación. Los blanquiazules se miden en A Malata al Racing de Ferrol, uno de los gallitos de la categoría que, tras una segunda vuelta muy irregular, apura sus opciones de engancharse al play-off. El equipo de Lolo Escobar afronta el duelo con un punto de tranquilidad: tras los resultados de Talavera y Guadalajara, seguirá a cinco puntos del descenso pase lo que pase.
El encuentro se podrá seguir en directo en la web de LA NUEVA ESPAÑA, donde se irá contando todo lo que ocurra durante los 90 minutos. Además, se retransmite en Movistar Plus, LaLiga+, Football Club, DIGI, Orange, Telecable, +Media, Zapi, R y Euskaltel.
Todos disponibles
Para visitar A Malata, Lolo Escobar podrá contar, por primera vez desde que llegó al banquillo, con toda la plantilla. El técnico recupera a Viti, Guzmán Ortega y Raúl Rubio, aunque ninguno de los tres apunta a salir de inicio. Eso sí, el Avilés deberá medir riesgos: cuatro jugadores —Babin, Quicala, Eze y Santamaría— están apercibidos de sanción y, si ven amarilla, se perderían el siguiente compromiso.
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