El Avilés aumenta su colchón con el descenso: así ha ido la jornada para los rivales por la salvación
El cuadro blanquiazul consigue un punto más de ventaja sobre sus perseguidores
Tras el empate del Real Avilés Industrial ante el Racing de Ferrol, el conjunto blanquiazul se ha puesto a seis puntos del descenso a falta de cuatro jornadas. Los resultados de sus perseguidores han beneficiado a los asturianos, que con el punto cosechado continúan alejándose de la zona roja.
El Guadalajara, próximo rival del Avilés, no pasó del empate (1-1) ante otro de los equipos que apura sus opciones de permanencia, un Cacereño que se queda con 35 puntos. Los castellano-manchegos, por su parte, suman un punto más y disputarán en el Suárez Puerta su final particular por la salvación. Si los blanquiazules suman de tres, prácticamente echarían al equipo de Juanvi Peinado de la pelea.
Dos remontadas clave
Otro de los conjuntos metidos de lleno en la lucha por la permanencia es el Talavera. El equipo de Héctor Sandroni se adelantó ante el Madrid Castilla, pero Pol Fortuny, el ‘10’ de los blancos, logró darle la vuelta al marcador en la segunda mitad (1-2). Los talaveranos se quedan con 36 puntos y son el primer equipo que marca ahora mismo los puestos de descenso.
El Ourense, el primero de los equipos actualmente salvados, cayó derrotado en casa ante el Zamora (1-2) pese a adelantarse en los primeros compases del encuentro. El cuadro gallego se queda con 38 puntos, dos por encima del ya citado Talavera.
Bilbao Athletic y Ferrol, escapados
Por encima del Avilés figuran equipos como el Bilbao Athletic (45 puntos) o el Racing de Ferrol (46). Los blanquiazules pueden presumir de un buen colchón para afrontar el tramo final de la temporada.
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