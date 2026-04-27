Una de las estrellas del Avilés no da por hecha la salvación: "Si sacamos el partido contra el Guadalajara sería dar un paso definitivo"
“Llevaba semanas jugando bien, pero ya tenía ganas de volver a meter gol", subraya Santamaría, el mejor jugador blanquiazul en el empate ante el Racing de Ferrol
Aunque el descenso está a seis puntos, Álvaro Santamaría, uno de los nombres propios del empate del Real Avilés Industrial ante el Racing de Ferrol, no quiere dar nada por hecho. “Tenemos un buen colchón, pero el partido contra el Guadalajara es importantísimo. Si lo sacamos, sí que daríamos el paso definitivo para la salvación”, apunta el gijonés, uno de los futbolistas que mejor está rindiendo esta campaña en el conjunto blanquiazul. En A Malata, una vez más, volvió a marcar la diferencia, como ya hizo en el duelo ante los gallegos en la primera vuelta. Su objetivo en el mes que queda de competición es seguir mejorando sus cifras personales, el gran debe que se pone a sí mismo este curso.
“Llevaba semanas jugando bien, pero ya tenía ganas de volver a meter gol. Entramos bien al partido y nos pusimos por delante, pero con nuestro gol ellos estuvieron por encima. Fue una pena la última jugada (la que terminó en el 2-2)”, señala Santamaría, cuyo tanto estuvo dedicado a su hermana. Cerca estuvo de irse también con una asistencia, pero alrededor del minuto 50 Uzkudun no estuvo preciso para rematar un gran pase del atacante asturiano. “Hubiese sido la sentencia”, lamenta.
El Racing de Ferrol, rival fetiche
El Racing de Ferrol se ha convertido en uno de los rivales fetiche de Santamaría esta temporada. El delantero ya vio puerta ante el cuadro gallego en la primera vuelta, igualando entonces la contienda, y este domingo, en A Malata, fue el encargado de abrir el marcador. La diferencia entre ambos partidos estuvo en el banquillo. “Personalmente no noto mucha diferencia entre Dani Vidal y Lolo Escobar. Con el pacense estoy más tirado a la banda derecha; es una doble punta más clara. Con Vidal sí que tenía más libertad. Ahora nos juntamos más a la hora de defender”, analiza el ariete, que suma cinco titularidades y dos dianas con su nuevo entrenador.
La temporada de Santamaría ha tenido varios altibajos. Él mismo lo reconoce. “Estoy medianamente contento con mi estreno en Primera Federación. Empecé bien, pero me lesioné y tuve una época de bajón, tanto físico como futbolístico. Ahora he hecho un cambio de chip y he regresado al nivel que me gusta”, confiesa. Y detalla ese punto de inflexión: “Vino después de los dos partidos en casa en los que me cambiaron pronto. Me di cuenta de que tenía que espabilar. Cambié la mentalidad y apreté los dientes; quería volver a ser el Santamaría que me gusta a mí”. Dicho y hecho: su rendimiento en las últimas semanas da fe de ese ‘clic’ mental.
Temporada de aprendizaje
Ahora, tras el punto cosechado en A Malata, Santamaría quiere certificar la permanencia en casa ante el Guadalajara. “Esta ha sido una temporada de aprendizaje, de conocer la categoría. Empezamos bien, disfrutamos mucho con Dani Vidal, pero él siempre nos avisó de que iba a ser muy complicado. Vamos a intentar mantenernos para seguir luchando por cosas bonitas”, afirma el delantero. Por sus botas pasará una parte importante de esa salvación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Una casa embargada, un ictus, sin relación con familiares cercanos y dos pistolas; así se fraguó la trágica decisión del matrimonio de Lena: 'Repetían que se iban a pegar un tiro para quitarse de en medio
- Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
- Adiós a la decisión de las multas de las Zonas Bajas en Emisiones: el Tribunal Superior de Justicia lo confirma
- Tensión en el Tartiere: ¿qué fue lo que sucedió con Carmo, jugador del Real Oviedo, y un aficionado?
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad