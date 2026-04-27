Lolo Escobar, tras el empate del Avilés ante el Racing de Ferrol: "Me da pena no ganar, estuvo muy cerca"

Lolo Escobar, entrenador del Real Avilés Industrial, dejó un sabor agridulce tras el empate en A Malata ante el Racing de Ferrol. “Hemos remado mucho, pero nos hemos quedado en la orilla”, lamentó el técnico, que aun así se marchó satisfecho con “el comportamiento del equipo”. “Me da pena no haber obtenido la victoria, ha estado muy cerca”, insistió el pacense, ya con la mirada puesta en la próxima final por la salvación ante el Guadalajara. “Intentaremos acercarnos a los 45 puntos la semana que viene”, afirmó. Estas fueron sus palabras:

Análisis del partido

“Sabíamos que ellos iban a tener mucho balón, pero que en los momentos en los que nos lo dejaran teníamos que tratar de tenerlo para no pasar todo el partido corriendo. Éramos conscientes de que, si nos poníamos por delante, el ambiente iba a ser hostil. Queríamos aprovechar los últimos 20 minutos: sabíamos que iba a haber espacios porque ellos iban a ir a por el partido descaradamente. Nos ha faltado un poquito; hemos remado mucho, pero nos hemos quedado en la orilla. Álvaro Ramón nos ha metido un golazo por la escuadra y no estoy nada contento con la última jugada porque se ha defendido mal. Al principio un punto nos parecía bien, pero, viendo el partido, no nos vamos contentos porque aquí teníamos gran parte del objetivo y se nos fue por cuestión de minutos”.

Los cambios

“Queríamos los tres puntos. El partido ha estado en la ocasión de Uzkudun: si te pones 0-2 creo que se hubiese acabado. Nos pasó la semana pasada; esa acción era la diferencia entre conseguir una victoria de prestigio o no. La diferencia ha estado en hacer daño cuando llegas. Aun así, estoy satisfecho de cómo hemos sabido defender el punto. Me voy contento con el comportamiento como grupo, pero me da pena no haber obtenido la victoria porque ha estado muy cerca”.

Sufrimiento final

“Hemos sufrido en los minutos finales, sobre todo en las acciones a balón parado. Sabíamos que tienen sacadores de nivel. Hemos trabajado durante la semana para no conceder córners, pero hemos cedido más que nunca. Eso sí, hemos defendido bien casi todas esas acciones”.

Sin sancionados

“Hay un momento en el que piensas en todo, en cómo aguantar con todo el equipo. Hemos quitado jugadores con tarjeta; no queríamos perderlos. Los cambios nos han dado frescura y han hecho un buen partido”.

Final ante el Guadalajara

“El sábado que viene tenemos que ganar, aunque hubiésemos ganado aquí. Queremos afrontar el final de temporada con ambición. Hoy no ha podido ser, pero intentaremos acercarnos a los 45 puntos la semana que viene”.