Las notas del Racing de Ferrol-Avilés: dos sobresaliente y cuatro notables en el mejor partido de la época Escobar

El Avilés sumó, en casa del Racing de Ferrol, un meritorio empate que le sigue impulsando en su lucha por la salvación. El gran héroe blanquiazul fue Santamaría, el encargado de abrir el marcador y que, además, cerca estuvo de dejar una asistencia. Además, brillaron otros nombres como Kevin Bautista o Quicala. El duelo en tierras gallegas fue el mejor de la etapa Escobar en el Suárez Puerta.

EL MEJOR: Santamaría

SOBRESALIENTE. Hizo el primer gol y le dejó en bandeja uno a Uzkudun, que falló. Partido brillante el suyo.

Nando Almodóvar

NOTABLE. Encajó dos goles, pero tuvo que intervenir en varias ocasiones para amarrar el empate. Estuvo seguro en los balones aéreos.

Eze

APROBADO. Contundente como lateral derecho, se le nota la progresión. Pudo estar mejor en el segundo gol del Racing de Ferrol.

Babin

APROBADO. Lideró una vez más la defensa del Avilés. Dio un susto tras un choque con Nando.

Andrés Carmona

APROBADO. El murciano está en clara línea ascendente. Se atrevió con alguna conducción para sacar el balón.

Osky

APROBADO. El primer gol del Avilés nace de sus botas. Cada vez está mejor.

Quicala

NOTABLE. Fue el jugador más desequilibrante del Avilés. En la primera mitad todos los ataques pasaron por él.

Kevin Bautista

SOBRESALIENTE. Su mejor partido en tiempo. La asistencia que dio a Javi Cueto es una delicatessen

Adri Gómez

NOTABLE. Clave para el balance defensivo del Avilés. Apareció allí donde hacía falta su talento defensivo.

Cayarga

APROBADO. Estuvo menos activo que en otros partidos. Acabó el partido con molestias.

Uzkudun

NOTABLE. Lástima el error que cometió para poner el 0-2. Dejó una gran asistencia en el primer tanto del Avilés.

También jugaron:

Guzmán Ortega. APROBADO. Práctico, seguro y resolutivo.

Luis Alcalde. APROBADO. Mantuvo la línea de sus compañeros.

Javi Cueto. NOTABLE. Noveno gol para el maliayo, el primero de la segunda vuelta.

Raúl Rubio. APROBADO. No apareció mucho.

Gete. SIN CALIFICAR. Sin minutos.