Las notas del Racing de Ferrol-Avilés: dos sobresaliente y cuatro notables en el mejor partido de la época Escobar
Los blanquiazules sumaron un meritorio empate ante el cuadro blanquiazul
El Avilés sumó, en casa del Racing de Ferrol, un meritorio empate que le sigue impulsando en su lucha por la salvación. El gran héroe blanquiazul fue Santamaría, el encargado de abrir el marcador y que, además, cerca estuvo de dejar una asistencia. Además, brillaron otros nombres como Kevin Bautista o Quicala. El duelo en tierras gallegas fue el mejor de la etapa Escobar en el Suárez Puerta.
EL MEJOR: Santamaría
SOBRESALIENTE. Hizo el primer gol y le dejó en bandeja uno a Uzkudun, que falló. Partido brillante el suyo.
Nando Almodóvar
NOTABLE. Encajó dos goles, pero tuvo que intervenir en varias ocasiones para amarrar el empate. Estuvo seguro en los balones aéreos.
Eze
APROBADO. Contundente como lateral derecho, se le nota la progresión. Pudo estar mejor en el segundo gol del Racing de Ferrol.
Babin
APROBADO. Lideró una vez más la defensa del Avilés. Dio un susto tras un choque con Nando.
Andrés Carmona
APROBADO. El murciano está en clara línea ascendente. Se atrevió con alguna conducción para sacar el balón.
Osky
APROBADO. El primer gol del Avilés nace de sus botas. Cada vez está mejor.
Quicala
NOTABLE. Fue el jugador más desequilibrante del Avilés. En la primera mitad todos los ataques pasaron por él.
Kevin Bautista
SOBRESALIENTE. Su mejor partido en tiempo. La asistencia que dio a Javi Cueto es una delicatessen
Adri Gómez
NOTABLE. Clave para el balance defensivo del Avilés. Apareció allí donde hacía falta su talento defensivo.
Cayarga
APROBADO. Estuvo menos activo que en otros partidos. Acabó el partido con molestias.
Uzkudun
NOTABLE. Lástima el error que cometió para poner el 0-2. Dejó una gran asistencia en el primer tanto del Avilés.
También jugaron:
Guzmán Ortega. APROBADO. Práctico, seguro y resolutivo.
Luis Alcalde. APROBADO. Mantuvo la línea de sus compañeros.
Javi Cueto. NOTABLE. Noveno gol para el maliayo, el primero de la segunda vuelta.
Raúl Rubio. APROBADO. No apareció mucho.
Gete. SIN CALIFICAR. Sin minutos.
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