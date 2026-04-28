Los futbolistas del Guadalajara, próximo rival del Avilés, estallan en un comunicado: “Esta situación es insostenible”

El Guadalajara, próximo rival del Avilés, visitará el Román Suárez Puerta el próximo sábado (20:30 horas) en una situación crítica, y no solo por su posición en la tabla. Los futbolistas del club manchego y los cuerpos técnicos del primer equipo y filial denuncian ante la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) los impagos que han sufrido durante los últimos meses, así como retrasos importantes en los ya efectuados. “Atravesamos una situación grave e insostenible”, aseguran en un comunicado.

El próximo 1 de mayo, al primer equipo se le adeudarán tres mensualidades, además de la prima de ascenso correspondiente a la temporada 2024/2025 y la prima de participación en la Copa del Rey de este curso. Si la situación del primer equipo es delicada, la del filial de Tercera Federación aún más. La plantilla y cuerpo técnico aún no han cobrado en este 2026. Se les adeudan las mensualidades de enero, febrero, marzo y abril, que podrían ser cinco este 1 de mayo. Y, al igual que con la primera plantilla, aún no se les ha ingresado la prima por ascenso.

“Esta situación afecta gravemente al día a día de todos los integrantes de ambos equipos, tanto a nivel profesional como personal, pues hay compromisos que debemos atender a diario y no podemos en muchos casos. Denunciamos la falta de comunicación y de responsabilidad por parte de la propiedad, que no ha dado la cara en ningún momento, limitándose a ofrecer respuestas ambiguas y sin ofrecer soluciones reales. Por todo ello, exigimos una solución inmediata y el cumplimiento íntegro de todas las obligaciones económicas pendientes”, aseguran en el comunicado.

Noticias relacionadas

El Avilés buscará dar un golpe encima de la mesa

Una situación límite que tratará de aprovechar el Avilés este fin de semana. El Guadalajara, a dos puntos de la salvación y a seis del cuadro blanquiazul, buscará dar la sorpresa en el Suárez Puerta, pero los de Lolo Escobar son conscientes de la oportunidad de dejar KO a un rival en la lucha por la permanencia. En caso de triunfo, el Avilés tendría muy encarrilada la salvación a falta de tres jornadas para el final. Y nada mejor que un rival en aguas revueltas para dar el golpe encima de la mesa.