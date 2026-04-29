El cedido del Oviedo que vuelve a brillar en su nuevo rol en el Avilés: "Crece cada semana"

El estreno en Primera Federación de Chukwuma Eze ha estado marcado por los altibajos, pero parece que la llegada de Lolo Escobar al banquillo del Avilés le ha sentado bien. El central, cedido por el Oviedo, ha sido titular en todos los encuentros desde la llegada del técnico pacense y el nuevo rol que ha adoptado en las últimas jornadas le ha permitido mejorar su rendimiento. "Va a acabar siendo pieza fundamental para que el Avilés consiga el objetivo", destaca Adrián González, técnico del Caudal, con el que Eze coincidió durante su etapa en L’Entregu hace dos temporadas.

El zaguero nigeriano acumula seis encuentros consecutivos como titular por primera vez esta temporada y Escobar ha confiado en él incluso después de cometer varios errores graves el día de su debut ante el Arenas de Getxo. La nueva idea táctica del técnico, que parte del 4-4-2 defensivo (con Eze como lateral) pasando al 3-4-3 en ataque (con el nigeriano de central), ha impulsado sus prestaciones, hasta el punto de ser uno de los más destacados en los dos últimos partidos. "Lo estoy siguiendo y la verdad es que al principio pasó lo que suele ser habitual: que se apostó por centrales más veteranos en categorías más altas, pero al final se ha impuesto la lógica y en el momento que tuviese un poco regularidad se iba a ver el nivel que tiene. No tiene tope y está creciendo cada semana", dice González, con el que el nigeriano disputó 40 encuentros en un año en el que L’Entregu acabaría jugando la final de la promoción a Segunda Federación.

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A sus 22 años, y en el equipo más goleado de la categoría, es complicado destacar, pero González destaca "su fortaleza mental", sobre todo en algún momento de la temporada en la que ha cometido errores. Eso sí, Adrián es consciente de que no es el único culpable. "Los centrales y el portero son los que salen en la foto, pero los que estamos en esto sabemos que depende de errores estructurales en todas las líneas". De cara a la próxima temporada, el nigeriano tendrá que regresar a la disciplina carbayona y González entiende que, en caso de descenso del Oviedo, "el estar en Segunda podría abrirle alguna puerta" de tener sus opciones en el primer equipo, pero, independientemente de lo que ocurra, le augura un buen futuro. "Con esas cualidades físicas tan imponentes es difícil situar su tope", finaliza.