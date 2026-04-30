El Avilés, a por un reto que aún no ha conseguido esta temporada

Pese a que el debut no salió como se esperaba, la etapa de Lolo Escobar al frente del Avilés ha servido como impulso para que los avilesinos se distancien de los puestos de descenso. Desde esa derrota ante el Arenas de Getxo (3-2), el cuadro blanquiazul acumula cuatro encuentros consecutivos sin perder, igualando así su mejor racha de imbatibilidad en la presente campaña, que podría superar este próximo sábado ante el Guadalajara (Román Suárez Puerta, 20:30 horas).

Los blanquiazules, con la cabeza renovada y seis puntos por encima del descenso, han dado un paso adelante con el técnico pacense. Los triunfos ante Ourense (2-1) y Osasuna Promesas (0-1) le dieron alas a los avilesinos, que siguieron sumando ante Unionistas (1-1) y Racing de Ferrol (2-2) para mantener la buena dinámica. Tras un inicio de año muy convulso, hay que echar la vista muy atrás para encontrar la última vez que el Avilés enlazó más de un mes sin perder.

Fue, concretamente, en el mes de septiembre, cuando los blanquiazules, en puestos de play-off, consiguieron tres triunfos consecutivos ante Bilbao Athletic (3-2), Guadalajara (3-4 y próximo rival de los de Escobar) y Zamora (2-3), además de un empate ante el Talavera (1-1). Fue en Valdebebas cuando el Madrid Castilla puso fin a la gran dinámica, una situación que se tratará de evitar esta vez.

Desde dentro del vestuario son conscientes de la importancia del duelo ante el Guadalajara, un rival que llega en una situación muy delicada tanto en lo clasificatorio –a dos puntos de salir del descenso– como en lo social tras la denuncia de la plantilla a la AFE por varios meses de impagos.

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Un triunfo ante el conjunto manchego acercaría notablemente a la salvación al Avilés, que dejaría además muy tocado –y a nueve puntos de distancia– a otro rival directo. De hecho, si se cumplen los pronósticos más optimistas, el Guadalajara ya ni siquiera podría superar a los blanquiazules en las tres jornadas restantes. Los tres puntos, además, servirían como un punto de inflexión anímico antes de medirse a tres rivales en la pelea por el play-off como son Ponferradina, Barakaldo y Pontevedra.