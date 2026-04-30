Lolo Escobar tiene claro el futuro del Avilés: "El Suárez Puerta dictará sentencia"

«El Suárez Puerta dictará sentencia». Lolo Escobar, entrenador del Avilés, tiene claro que la salvación en Primera Federación pasa por hacerse fuerte en casa. Este sábado, a las 18.30 horas, los blanquiazules reciben al Guadalajara, un rival directo en la pelea por la permanencia, y el técnico hizo un llamamiento a la afición para que sea el factor diferencial. «Nos tienen que llevar en volandas en los momentos malos», afirmó el pacense, que también tuvo palabras de elogio para Santamaría y Javi Cueto. Estas fueron sus palabras:

Sin lesiones

«Tengo a todos mis jugadores disponibles. Espero que eso siga así hasta el final de temporada».

Partido importante

«Yo soy positivo. Solo pienso en los tres puntos del sábado. Afrontamos el partido como si fuese el último de la temporada. No hay ni tranquilidad ni relajación».

Jugar como local

«Este es el típico partido en el que todos los equipos de abajo hacen un llamamiento a la afición; nosotros igual. Es el día para llenar el Román Suárez Puerta, como pasó contra el Ourense. Creo que es un partido de una importancia similar, para que nos lleven en volandas en los momentos malos».

Nueva final

«Desde que llegué sabía que tenía nueve finales. Todos y cada uno de los partidos han sido una final, al igual que los que nos quedan van a ser finales. No entiendo el fútbol de otra forma. Esta es una más y queremos que sea la última».

Eze

«Estoy muy contento con mis cinco laterales; a Eze lo cuento ya en esa posición porque es donde ha jugado últimamente. La apuesta por él responde a las características de los jugadores a los que nos hemos enfrentado y a los centímetros que puede aportar en el juego aéreo. Veía que ahí nos faltaba algo. Los rivales nos atacan en los saques de esquina con cinco o seis jugadores y me faltaban jugadores para defender el área».

La competencia por un puesto

«Es algo complicado de gestionar. Es difícil hacer cambios cuando el equipo está en buena dinámica».

Javi Cueto

«Sus datos de goles por minuto son espectaculares. Como entrenador te da mucha tranquilidad mirar para el banquillo y verlo: sabes que es un cambio que te sube mucho el nivel y que, en los minutos que tiene, consigue oro. Entiendo que quiera jugar más, pero ahora mismo su aportación saliendo como suplente es absolutamente determinante. Quizás estoy siendo injusto con él. Cuando llegué tomé una decisión con la delantera, está saliendo más o menos bien y por eso la he prolongado. Es el jugador con más gol de todo el equipo».

Santamaría

«Es un jugador del que estoy completamente enamorado. Vaya donde vaya intentaré ficharlo. Era un desconocido para mí, pero es que tiene muchísimas cosas. Juega a uno o dos toques de forma increíble, sabe cuándo se la tiene que quedar, cuándo tiene que jugar, viene a los apoyos, hace rupturas, tiene gol… Es muy completo. Es uno de los nombres propios de este Avilés».

La competitividad

«Cuando llegué aquí, más allá de cuestiones tácticas o técnicas, había que trabajar el aspecto psicológico. Tenía que cambiar la energía del equipo como fuese. El primero que tenía que venir con ella cambiada era yo. A la hora de moverme en el campo y de hablar con ellos tenía que transmitir esa energía. Mi sensación es que ahora la energía de todo el equipo ha cambiado. El equipo encaja un gol y no ves a once tíos mirando al suelo: rápidamente ya buscan la siguiente acción. Eso me transmite confianza para los cuatro partidos que nos quedan. No veo un equipo que vaya a perder sus siguientes cuatro partidos. Somos una plantilla que podemos ganar a cualquiera y que competimos. Estamos en un punto muy chulo a nivel de competitividad».

El Guadalajara

«Es un rival que juega muy bien al fútbol. A Juanvi Peinado lo conozco bien: es uno de los técnicos a los que más me he enfrentado; hasta en Tercera madrileña nos hemos visto. Su idea siempre es la misma: da mucha importancia al pase y sus equipos proponen y juegan bastante bien al fútbol. Me espero un Guadalajara que intente tener sus momentos de balón».

El rival, con impagos

«Yo he estado en esa situación y, aunque son momentos complicados, no he dejado de trabajar ni he bajado la competitividad. Ellos harán igual. Les apoyo al máximo; es algo que no debería pasar en el fútbol. La semana pasada ya llevaban tiempo sin cobrar y compitieron a muerte, que será lo que hagan este sábado».

La salvación pasa por casa

«Todos los equipos intentamos hacernos fuertes en casa. Todavía nos quedan dos partidos en el Suárez Puerta, que para nosotros son muy importantes. Esos dos encuentros significan seis puntos y, en un sitio donde el campo se inclina a nuestro favor, creo que tiene mucho que decir. El Suárez Puerta dictará sentencia, ya sea este fin de semana o dentro de dos».