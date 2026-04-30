Ya es oficial: el Avilés y Julio Rodríguez separan sus caminos
El club blanquiazul afirma que "han llegado a un acuerdo" con el futbolista "para dar por finalizada su vinculación contractual"
Fin al caso Julio Rodríguez. El Avilés ha anunciado que «ha llegado a un acuerdo» con el defensa mierense para dar por finalizada su vinculación contractual. El futbolista ha defendido la camiseta blanquiazul durante tres temporadas, aunque desde el pasado mes de enero estaba sin ficha.
Julio Rodríguez llegó al Avilés de la mano de Javier Vidales, exdirector deportivo blanquiazul, en la campaña que finalizó con el play-out ante el Manchego. El mierense firmó aquel verano un contrato que le unía a la entidad avilesina hasta 2027. Sin embargo, un año antes de la extinción de dicho acuerdo, club y jugador han decidido separar sus caminos.
Su protagonismo, de más a menos
El central mierense fue importante durante su primera temporada con el Avilés, disputando más de 2.000 minutos en los 28 encuentros que jugó. Sin embargo, con la llegada de Javi Rozada al banquillo blanquiazul, Julio Rodríguez perdió protagonismo, siendo los centrales titulares Josín Martínez y Babin. Eso sí, cabe destacar la importancia del asturiano en la final del play-off ante el Rayo Majadahonda. El ex del Sporting tuvo que ocupar el hueco de Josín, lesionado, y fue uno de los más destacados de dicha eliminatoria.
La salida de Julio Rodríguez fue un asunto que estuvo encima de la mesa del Avilés durante varios mercados. La situación llegó a tal punto que el club decidió, el pasado mes de enero, retirar la ficha al central para poder inscribir a Aitor Uzkudun, delantero que llegaba cedido del Andorra (Segunda División). El jugador siguió entrenándose con el cuadro blanquiazul, pero no podía jugar en competición oficial al no tener ficha. Cuatro meses después, finalmente se da por finalizada la relación entre ambas partes.
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