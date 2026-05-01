El Avilés Femenino, ante su última vida: aún podría mantener la categoría

Parecía que el Avilés Femenino ya estaba sentenciado a descender a Tercera Federación, pero el destino les guarda una última bala para mantener la categoría. Todo depende de lo que pase un escalón por encima, en Primera Federación. El Atlético de Madrid B juega el próximo domingo un partido a vida o muerte ante el Tenerife, que se juega el puesto de play-off. Si cae derrotado el conjunto colchonero, descendería a Segunda Federación, categoría en la que militan las blanquiazules.

En Segunda Federación compite también el Atlético de Madrid C y, por arrastre, caería a Tercera Federación, lo que provocaría que, a nivel deportivo, solo desciendan los dos peores equipos de la clasificación. Las de Javi Gómez acabaron la temporada antepenúltimas, así que, de darse esta circunstancia, se mantendrían en la categoría. Por ello, todos los ojos estarán puestos en tierras canarias.