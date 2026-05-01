Julio Rodríguez se despide del Avilés: "Ambas partes hubiésemos deseado un desenlace mucho mejor"

“Reconozco que ambas partes hubiésemos deseado un desenlace mucho mejor, pero hay veces en el deporte, como en la vida, que las cosas no salen como, a priori, uno se imagina”. Julio Rodríguez, hasta el pasado 30 de abril jugador del Real Avilés Industrial, ha querido despedirse de la afición blanquiazul a través de las redes sociales. El mierense destaca que “durante todo este recorrido ha habido momentos complicados y difíciles, pero también buenos y grandes momentos”. “De los malos se aprende mucho, pero me quedo con esos momentos inolvidables y que guardaré siempre en mi memoria”, apunta.

El central tuvo palabras de cariño hacia sus compañeros. “Todos peleamos lo que pudimos y supimos para alcanzar una meta común que no era otra que defender los colores del Real Avilés Industrial”, señala el asturiano, que también se muestra agradecido “con los trabajadores del club, que estuvieron implicados como cualquier jugador”. Julio Rodríguez también desea “los mayores aciertos y la mejor de las suertes” a la dirección del club. “Sé de los esfuerzos que ambas partes hemos realizado para que el final de esta etapa no acabara decidiéndola un juez, poniendo en práctica ese sabio dicho popular”, subraya.

“Llegados a este punto, solo me queda desear que, a la mayor brevedad posible, el Real Avilés certifique su permanencia en la categoría, éxito que sin duda merece la plantilla y la afición avilesinista”, sentencia Rodríguez.

Cabe recordar que el Avilés anunció, el pasado 30 de abril, que “ha llegado a un acuerdo” con Julio Rodríguez para dar por finalizada su vinculación contractual. El futbolista defendió la camiseta blanquiazul durante tres temporadas, aunque desde el pasado mes de enero estaba sin ficha.

Julio Rodríguez llegó al Avilés de la mano de Javier Vidales, exdirector deportivo blanquiazul, en la campaña que finalizó con el play-out ante el Manchego. El mierense firmó aquel verano un contrato que le unía a la entidad avilesina hasta 2027. Sin embargo, un año antes de la extinción de dicho acuerdo, club y jugador han decidido separar sus caminos.

El central mierense fue importante durante su primera temporada con el Avilés, disputando más de 2.000 minutos en los 28 encuentros que jugó. Sin embargo, con la llegada de Javi Rozada al banquillo blanquiazul, Julio Rodríguez perdió protagonismo, siendo los centrales titulares Josín Martínez y Babin. Eso sí, cabe destacar la importancia del asturiano en la final del play-off ante el Rayo Majadahonda. El ex del Sporting tuvo que ocupar el hueco de Josín, lesionado, y fue uno de los más destacados de dicha eliminatoria.

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La salida de Julio Rodríguez fue un asunto que estuvo encima de la mesa del Avilés durante varios mercados. La situación llegó a tal punto que el club decidió, el pasado mes de enero, retirarle la ficha al central para poder inscribir a Aitor Uzkudun, delantero que llegaba cedido del Andorra (Segunda División). El jugador siguió entrenándose con el cuadro blanquiazul, pero no podía jugar en competición oficial al no tener ficha. Cuatro meses después, finalmente se da por finalizada la relación entre ambas partes.