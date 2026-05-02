El Avilés se mete en un lío: empate con mucha polémica ante el Guadalajara (2-2)

En menudo lío se ha metido el Avilés. Todo parecía de color de rosas cuando, al filo del final del encuentro, el cuadro asturiano iba por delante en el marcador ante un Guadalajara prácticamente desahuciado. Sin embargo, el penalti transformado en el tiempo de descuento por Unax Álvarez complica las cosas a los blanquiazules de cara a conseguir la salvación. Primero, porque el Talavera ganó este sábado, salió del descenso y se pone a cuatro puntos de los asturianos, lo que sitúa el descenso a cinco puntos de distancia, a la espera de lo que haga este domingo el Ourense, equipo que marca ahora la zona de castigo, ante el Bilbao Athletic. Y segundo, porque los avilesinos se miden ahora a tres equipos con la flecha para arriba: Ponferradina, Barakaldo y Pontevedra. La parte positiva es que los de Lolo Escobar siguen dependiendo de sí mismos, pero la empresa ha cogido tintes más épicos.

Avilés 2 2 Guadalajara 0-1, min. 5: David Amigo. 1-1, min. 8: Andrés Carmona. 2-1, min. 85: Kevin Bautista. 2-2, min. 90+4: Unax Álvarez, de penalti. Alineación Avilés Nando Almodóvar (1);

Eze (0), Babin (1), Andrés Carmona (1), Osky (1);

Quicala (1), Adri Gómez (2), Kevin Bautista (2), Cayarga (1);

Santamaría (1), Uzkudun (2) CAMBIOS Guzmán Ortega (1) por Eze, min. 46. Raúl Rubio (1) por Santamaría, min. 68. Luis Alcalde (1) por Quicala, min. 68. Viti (s. c.) por Cayarga, min. 89. Gete (s. c.) por Kevin Bautista, min. 89. Alineación Guadalajara Zarco (1);

Gallardo (1), Ablanque (1), Kike (1), Casado (1), Julio Martínez (1);

Unax Álvarez (2), Tavares (1), Miki Muñoz (1), Neskes (2);

David Amigo (1) CAMBIOS Lucas (1) por Neskes, min. 65. Pablo Muñoz (12) por Kike, min. 65. Agus Moreno (1) por Julio Martínez, min. 65. Samu Mayo (1) por Tavares, min. 76. Aarón (s. c.) por Miki Muñoz, min. 86. Guillermo Cueto (Comité castellano-leonés). Amonestó a los locales Eze, Quicala, Gete y Kevin Bautista y a los visitantes Kike, Ablanque y Julio Martínez. Suárez Puerta. Alrededor de cuatro mil espectadores.

No tocó la alineación Lolo Escobar, repitiendo por tercera vez sus elegidos. Sin embargo, donde sí modificó cosas fue en el planteamiento. Esta vez Osky, lateral izquierdo, fue el encargado de dar amplitud por la banda, pasando a ocupar el rol de carrilero cuando el equipo tenía la pelota. Cayarga, por su parte, caía al carril central, formando una doble mediapunta junto a Santamaría por detrás de Uzkudun. Kevin Bautista escoltó a Adri Gómez en todo momento en la sala de máquinas.

A pesar de que el Suárez Puerta apretó desde los primeros compases del duelo, el Guadalajara empezó la batalla golpeando primero. Neskes realizó un control magistral tras un pase directo de su defensa para dejar atrás a Eze, blando en la disputa, y, aprovechando que la defensa del Avilés estaba completamente rota, encontrar a David Amigo, que remató a placer. No se habían superado los primeros cinco minutos y a los avilesinos ya les tocaba remar en contra tras un error, otro más, del defensor cedido por el Real Oviedo.

Si algo ha cambiado Lolo Escobar desde su llegada al Avilés es la competitividad del equipo. Antes, cuando el cuadro blanquiazul recibía un golpe, se caía a la lona y no era capaz de volver a levantarse. Ahora es todo lo contrario. Esto se demostró menos de cinco minutos después. Osky botó un córner al primer palo donde apareció Andrés Carmona. El murciano remachó el centro, desviando la pelota para que se colase por el segundo palo. Diez minutos de juego y ya se habían visto dos tantos.

Cerca estuvo de adelantarse el Avilés en el marcador, pero Cayarga desaprovechó una buena jugada individual de Quicala. También la tuvo Bautista, pero su chut, que vino tras una gran jugada coral, se fue por encima del travesaño. El Guadalajara contraatacó poco después, obligando a aparecer a Nando Almodóvar, que se tuvo que esforzar para rechazar el remate de Neskes desde el área pequeña.

El Avilés quería la victoria y Lolo Escobar atajó, al descanso, la vía de agua por la que estaba sufriendo su equipo. El pacense sustituyó a Eze por Guzmán Ortega, ya recuperado de las molestias que le dejaron fuera de los terrenos de juego la última semana. Esa vocación ofensiva del cambio se vio pronto, ya que el conjunto blanquiazul se volcó sobre el área del Guadalajara. De uno de esos arreones llegó la que parecía la jugada de la remontada. Los avilesinos encontraron bien a la espalda a Cayarga y el extremo colgó un gran centro al corazón del área, pero Uzkudun, el destinatario, acabó por los suelos. Penalti. Sin embargo, apareció Zarco, guardameta rival, para hacerse inmenso y repeler la ejecución de Kevin Bautista.

El Guadalajara se jugaba la vida en el Suárez Puerta y eso se vio con el paso de los minutos. Los castellano-manchegos querían vender cara su piel y, espoleados tras el penalti parado, empezaron a tener más la pelota, asomándose al área de Almodóvar. Tuvo que volver a echar mano del banquillo Escobar para darle la vuelta a esa dinámica, sacando a escena a Luis Alcalde y Raúl Rubio, aunque ninguno de los dos tuvo especial protagonismo.

Babin se desgañitó en los últimos minutos para pedir algo que el Avilés necesitaba como agua de mayo: tranquilidad. Parecía que, por momentos, era el Avilés el que se estaba jugando sus últimas opciones de conseguir la permanencia. Errores en los pases, problemas para sacar el balón desde atrás... En definitiva, recuerdos de una época que parecía ya superada. Adri Gómez, de lo mejor en clave blanquiazul, y Andrés Carmona tuvieron que aparecer en varias ocasiones para apagar incendios.

Sin embargo, Kevin Bautista se encargó de disipar todos esos fantasmas. El sevillano ha recuperado su mejor versión y, a pesar de fallar el penalti, fue uno de los protagonistas del encuentro. Su golpeo, desde la frontal, para consumar la remontada del Avilés, vuelve a demostrar que es un jugador hecho para el fútbol profesional.

Parecía que la victoria del Avilés ya estaba más que hecha pero, en el tiempo de descuento, el árbitro señaló un penalti de Adri Gómez que puso de uñas al Suárez Puerta. Si Guillermo Cueto estuvo en el foco de las críticas durante todo el encuentro, su última decisión fue la puntilla a un arbitraje más que riguroso. Unax Álvarez no falló desde los once metros y, tras engañar a Nando Almodóvar, puso el empate final en el marcador.

El empate mete al Avilés en un lío. El Talavera, que tumbó al Arenas de Getxo, le recorta dos puntos al cuadro avilesino, que ahora está sumado a ganar en alguno de los tres encuentros que le quedan por delante. La dificultad es mayúscula, ya que Pontevedra, Barakaldo y Ponferradina están peleando por meterse en el play-off de ascenso a Segunda División. Toca seguir esperando para asegurar la permanencia.