El Avilés, a por la salvación ante un Guadalajara diezmado: la previa y el posible once blanquiazul

El Avilés tiene, a partir de las 18.30 horas, una oportunidad de oro para dejar prácticamente encarrilada su salvación en Primera Federación. El cuadro blanquiazul se mide a un Guadalajara inmerso en la pelea por la permanencia, que llega al Suárez Puerta prácticamente diezmado y en plena crisis. El conjunto castellano-manchego ha anunciado en los últimos días hasta tres lesiones de ligamento cruzado en su plantilla, incluida la de su estrella y máximo goleador, Salifo. Además, jugadores y cuerpo técnico emitieron un comunicado, a través de la AFE, en el que denuncian que llevan tres meses sin cobrar. Ante ese escenario, el Avilés buscará dar la puntilla para dejar la ansiada salvación vista para sentencia.

Todo apunta a que, tras dos jornadas en las que el Avilés repitió once (ante Unionistas y contra el Racing de Ferrol), Lolo Escobar volverá a confiar en los mismos futbolistas para medirse al Guadalajara. Esta vez el técnico pacense no sembró dudas con el lateral derecho y, salvo sorpresa, Eze seguirá ocupando esa posición. “La apuesta por él responde a las características de los jugadores a los que nos hemos enfrentado y a los centímetros que puede aportar en el juego aéreo. Veía que ahí nos faltaba algo. Los rivales nos atacan en los saques de esquina con cinco o seis jugadores y me faltaban jugadores para defender el área”, explicó.

Tampoco se esperan novedades en el frente de ataque. Javi Cueto vio puerta ante el Racing de Ferrol, pero parece que su olfato no es suficiente para mover el tablero de Escobar. “Como entrenador te da mucha tranquilidad mirar al banquillo y verlo: sabes que es un cambio que te sube el nivel y que, en los minutos que tiene, consigue oro. Entiendo que quiera jugar más, pero ahora mismo su aportación como suplente es absolutamente determinante. Quizá estoy siendo injusto con él. Cuando llegué tomé una decisión con la delantera, está saliendo más o menos bien y por eso la he prolongado. Es el jugador con más gol de todo el equipo”, comentó el entrenador, que mantiene su confianza en la dupla Santamaría-Uzkudun.

Donde sí bajan revueltas las aguas es en el Guadalajara. El club confirmó esta semana las roturas de ligamento cruzado de Cañizo y Javi Gómez, que se suman a la de Salifo, el máximo goleador, lesionado hace unas semanas. El conjunto de Juanvi Peinado enlaza tres partidos sin ganar y, a ese bache, se añade la situación extradeportiva. “Atravesamos una situación grave e insostenible”, aseguran plantilla y cuerpo técnico en su comunicado. Según han denunciado, se les deben tres mensualidades, la prima de ascenso de la pasada campaña y la prima por participar en la Copa del Rey, donde llegaron a enfrentarse al Barcelona.

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El Avilés está ahora a seis puntos de los puestos de descenso. Si vence al Guadalajara, dejaría a los manchegos a nueve con solo tres partidos por disputarse. Después, tocará mirar de reojo al Talavera, que se mide al Arenas de Getxo. El Suárez Puerta tiene que marcar la diferencia para que los blanquiazules den un paso de gigante hacia la permanencia.