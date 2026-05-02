En Directo
EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Guadalajara de Primera Federación (1-1)
Los blanquiazules tratan de dar un paso de gigante de cara a conseguir la salvación
El Avilés quiere dar un paso de gigante en busca de su salvación en Primera Federación. El cuadro blanquiazul se enfrenta, a partir de las 18.30 horas, al Guadalajara, otro de los equipos metidos en dicha pelea, en un duelo que podría dejar prácticamente sentenciado al conjunto castellano-manchego. El Suárez Puerta apunta a rozar el lleno en una cita clave por la permanencia.
Alineación del Avilés: Nando Almodóvar; Eze, Babin, Andrés Carmona, Osky; Quicala, Adri Gómez, Kevin Bautista, Cayarga; Santamaría y Uzkudun
Alineación del Guadalajara: Zarco; Gallardo, Ablanque, Kike, Casado, Julio Martínez; Unax Álvarez, Tavares, Miki Muñoz, Neskes; David Amigo
Minuto 32. Amarilla a Quicala, del Avilés. El extremo se pierde el siguiente partido.
Minuto 29. Amarilla a Eze, del Avilés
Minuto 8. Gol de Andrés Carmona, del Avilés
Minuto 5. Gol de David Amigo, del Guadalajara
Minuto 1. ¡Arranca el partido entre el Avilés y el Guadalajara!
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Encuentran muerto en su casa de Celoriu a José María Úrculo, hermano del conocido pintor Eduardo Úrculo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
- Aterriza en España el radar de velocidad más temido hasta la fecha: 9.980 conductores sancionados en 72 horas por el radar que supera en tamaño al resto
- Multado con 200 euros un conductor que viaja con su bicicleta colocada en el portabicicletas trasero y manteniendo la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia por lo ocurrido en la parte trasera del coche
- Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros