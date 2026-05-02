EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Guadalajara de Primera Federación (1-1)

El Avilés quiere dar un paso de gigante en busca de su salvación en Primera Federación. El cuadro blanquiazul se enfrenta, a partir de las 18.30 horas, al Guadalajara, otro de los equipos metidos en dicha pelea, en un duelo que podría dejar prácticamente sentenciado al conjunto castellano-manchego. El Suárez Puerta apunta a rozar el lleno en una cita clave por la permanencia.

Alineación del Avilés: Nando Almodóvar; Eze, Babin, Andrés Carmona, Osky; Quicala, Adri Gómez, Kevin Bautista, Cayarga; Santamaría y Uzkudun

Alineación del Guadalajara: Zarco; Gallardo, Ablanque, Kike, Casado, Julio Martínez; Unax Álvarez, Tavares, Miki Muñoz, Neskes; David Amigo

Minuto 32. Amarilla a Quicala, del Avilés. El extremo se pierde el siguiente partido.

Minuto 29. Amarilla a Eze, del Avilés

Minuto 8. Gol de Andrés Carmona, del Avilés

Minuto 5. Gol de David Amigo, del Guadalajara