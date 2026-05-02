Lolo Escobar, tras el empate del Avilés ante el Guadalajara: "El resultado duele; la salvación estaba ahí"

Lolo Escobar, entrenador del Avilés, se mostró decepcionado con la actuación de su equipo ante el Guadalajara, rival ante el que empató en el tiempo de descuento. El técnico se mostró optimista de cara a la salvación, pero no ocultó el palo que supone este resultado. Estas fueron sus palabras:

Conclusiones. “Hemos desaprovechado una magnífica oportunidad de casi cerrar la temporada. Hemos fallado un penalti y cometido errores. Era un partido de tensión y nervios y empezar perdiendo 0-1 genera más nerviosismo. Además, ha sido por un error nuestro”.

Dos empates en los últimos minutos. “Es muy doloroso, espero que no se convierta en algo que afecte a la cabeza del jugador. Quiero quedarme con lo positivo. El partido ha sido de los peores desde que estoy aquí, pero tuvimos opciones para ganar y, lamentablemente, se nos han escapado al final”.

Un lío para salvarse. “Soy positivo. El Avilés no había estado en una temporada en una racha de cinco partidos sin perder como hasta ahora. No veo al equipo perdiendo todos los partidos que le quedan, tenemos mucho que decir todavía. Este resultado duele mucho porque la salvación estaba ahí”.

Los cambios. “No sé si desordenaron al equipo. Hemos buscado mantener las piernas frescas y tener el balón. No se dio ni una cosa ni la otra. El culpable soy yo: los cambios no han dado el rendimiento que quería”.

Ir a por la victoria. “Queríamos ganar todos. Los jugadores están dolidos por no haber ganado. Hemos ido a por los tres puntos, pero quizás por la presión nos ha podido el ambiente. Nos hemos acelerado, hemos perdido muchísimos balones y no hemos sido nosotros mismos. El equipo no dio por bueno el punto en ningún momento”.

Eze. “Me ha dado mucho miedo tenerlo con tarjeta en el campo, por eso lo cambié al descanso. No me quería quedar con diez. Sacar a Guzmán ha sido un acierto”.

Cambios en el once. “Para la semana que viene voy a tocar el once independientemente del resultado. Me tengo que quedar con las sensaciones y hoy no me han gustado demasiado. Esta va a ser una semana para que todos se pongan las pilas”.

El árbitro. “Para mí el penalti sí ha sido. Va con la plancha muy alta”.

El trabajo grupal. “Creo mucho en el trabajo del grupo, en la manada. La salvación va a ser cuestión de pequeños detalles, pero esos detalles nos están saliendo en contra. Lo bueno es que el equipo sigue sin perder. Es a lo que me agarro”.

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El balance defensivo. “Hubo un momento donde parecía que íbamos a cerrar la defensa, pero no lo estamos consiguiendo. Hoy no hemos estado bien, no hemos sido el equipo sólido que queremos ser”.