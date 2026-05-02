La salvación del Avilés pasa por el Suárez Puerta: "Este partido no se nos puede escapar"

Hace un año, volviendo de Majadahonda, en la cabeza de José Ramón Menéndez empezó a tomar forma una idea: crear una peña del Avilés. Dicho y hecho. En ese coche viajaba Óscar López, dueño de la cafetería El Coliseo, en el barrio de Sabugo. "Nos facilitó la sede y, poco a poco, lo que parecía una idea se acabó convirtiendo en realidad", apunta Menéndez, presidente de la peña blanquiazul El Coliseo, una de las más activas del entorno avilesino. Durante esta temporada han organizado varios viajes para seguir al equipo y ahora se preparan para el vital duelo ante el Guadalajara de esta tarde en el Suárez Puerta. "Este partido no se nos puede escapar", afirma el aficionado. Los miembros de la peña están preparados para empujar hacia el necesitado triunfo.

De aquella idea, nacida en la vuelta desde Majadahonda, se pasó en pocas semanas a una peña que reúne a medio centenar de aficionados. "Fuimos hablando con nuestros compañeros de grada para ver si se querían animar, y así fuimos creciendo", explica Menéndez, que destaca que el motivo principal de la peña fue poder organizar desplazamientos para acompañar al Avilés. "Ojalá haber hecho más esta temporada, pero con los horarios de los partidos no nos fue posible. Este año hemos hecho cinco viajes y el de Ponferrada será el sexto", subraya el avilesino. Sus peñistas, además, valoran mucho esta iniciativa y el ambiente que se genera en cada salida.

Hoy no tendrán que subirse a un autobús, pero, aun así, prometen darlo todo para que el Avilés dé un paso de gigante hacia la salvación. "Tengo mucha confianza en el equipo, sobre todo en conseguir resultados en casa. El Guadalajara parece que viene un poco alicaído; este partido no se nos puede escapar", insiste Menéndez, que recuerda que "al equipo nunca le ha faltado el calor de la afición". "Cuando las cosas iban mal salíamos decepcionados, pero hemos estado siempre al pie del cañón apoyando", indica el avilesino, convencido de que la temporada que ha vivido el Avilés "nos ha servido de experiencia". "La primera parte del año fue espectacular, nos habíamos puesto todos con una ilusión tremenda. Al final, la realidad nos ha puesto en nuestro sitio. Tuvimos una racha más larga de lo que debería, pero, aun así, la temporada ha sido ilusionante. Es una pasada vivir la Primera Federación", sentencia.

Noticias relacionadas

El deseo de la peña El Coliseo es claro: "Ojalá no tener que organizar un viaje a Pontevedra (último partido de la temporada) porque ya esté la permanencia asegurada", comenta Menéndez. Para ello, el encuentro de hoy ante el Guadalajara apunta a ser clave. La afición, como siempre, no faltará a la cita.