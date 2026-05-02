Dónde ver el Avilés - Guadalajara: horarios y plataformas para seguir en directo el partido
El cuadro blanquiazul busca dar un paso de gigante en su pelea por la salvación
El Avilés quiere dar un paso de gigante en busca de su salvación en Primera Federación. El cuadro blanquiazul se enfrenta, a partir de las 18.30 horas, al Guadalajara, otro de los equipos metidos en dicha pelea, en un duelo que podría dejar prácticamente sentenciado al conjunto castellano-manchego. El Suárez Puerta apunta a rozar el lleno en una cita clave por la permanencia.
El encuentro se podrá seguir en directo en la web de LA NUEVA ESPAÑA, donde se irá contando todo lo que ocurra durante los 90 minutos. Además, se retransmite en LaLiga+ y Football Club.
Todos convocados
Para medirse al Guadalajara, Lolo Escobar, técnico blanquiazul, vuelve a disponer de toda su plantilla disponible. Eso sí, tras los últimos buenos resultados, todo apunta a que el pacense no hará cambios en su once y mantendrá el bloque que firmó dos meritorios empates ante el Racing de Ferrol y Unionistas.
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