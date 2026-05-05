Diego Baeza, muy crítico con la afición del Avilés: "Me chocó mucho ver que pitaban a los nuestros desde el minuto 7"

Diego Baeza, presidente del Avilés, se mostró muy crítico en los medios del club con su propia afición tras lo ocurrido en el último encuentro disputado en el Suárez Puerta, el empate a dos ante el Guadalajara. “Me chocó mucho ver cómo pitaban a los nuestros desde el minuto 7”, afirmó el gijonés, que aseguró que “es la primera vez que me pasa en los seis años que llevo aquí”. “Había mucha ansiedad en la grada, tenemos que estar más tranquilos”, añadió.

Baeza reconoció que, para el duelo ante el Guadalajara, “me esperaba una caldera real” y, según confesó, “los jugadores del Guadalajara me dijeron al acabar que se sintieron cómodos”. “Los pitos generan más ansiedad a nuestros jugadores”, alertó el empresario, que puso en valor la racha actual del Avilés. “Estamos en una carrera de cuatro en la que somos los de arriba. Me chocó el exceso de pitos hacia el equipo. Eché en falta el ambiente de los últimos partidos”, comentó.

La pelea por la salvación

Sobre la pelea por la salvación, Baeza destacó que “es la primera vez que sumamos cinco partidos puntuando”. “En el peor momento estamos sacando resultados, nos queda un pasito”, señaló el gijonés, que quiere ser el mejor “de la carrera entre Ourense, Talavera, Cacereño y Guadalajara”. “Seguimos siendo líderes de esa clasificación”, remarcó.

Para el presidente del Avilés, la salvación pasa por “ganar un partido”. “Si ganamos un partido está hecho, hay que ir a morir a Ponferrada. Si somos capaces de sacarlo, genial; si no, tendremos que rematarlo en casa”, subrayó Baeza, que recordó la buena imagen que suele mostrar el conjunto blanquiazul cuando sale de su feudo. “Fuera de casa somos muy peleones; nuestro déficit está como locales”. El gijonés también remarcó que “nuestro escudo ha hecho un año muy bueno”. “La primera vuelta fue buenísima, pero hay que ser conscientes de que esto podía llegar. En Primera Federación le cuesta a todo el mundo”, insistió.

Ascenso del filial

Baeza también quiso destacar el ascenso del filial del Avilés, que el año que viene militará en Primera Asturfútbol. “Es clave. Con el equipo más arriba puedes traer mejores jugadores para el División de Honor y también nutres al primer equipo. Esto es lo mejor que nos puede pasar”, indicó el blanquiazul, que aseguró que la ambición del club con su filial de cara a la próxima temporada es “volver a ascender”. “Es lo que se merece la entidad”, señaló. El presidente reveló que su objetivo, cuando se hizo con las riendas del club, era “tener gente de casa”, algo que de esta manera podría empezar a conseguirse. “Si no tenemos cantera no podemos competir con otros equipos”, sentenció.