El gol de Kevin Bautista ante el Guadalajara, nominado a uno de los mejores de la jornada en Primera Federación

Kevin Bautista, centrocampista del Avilés, se ha colado en la pelea por el mejor gol de la jornada en Primera Federación. El tanto del andaluz ante el Guadalajara, un zapatazo desde fuera del área al palo largo, compite con otras tres dianas en las redes sociales de la competición para llevarse el galardón.

Bautista fue uno de los nombres propios del empate blanquiazul ante el Guadalajara. Tras errar un penalti que ponía al Avilés por delante, el centrocampista firmó un auténtico golazo para colocar el 2-1 momentáneo en el marcador. Sin embargo, el conjunto visitante acabaría empatando en los últimos minutos del encuentro. El andaluz suma ocho goles y cuatro asistencias esta campaña, siendo el futbolista que más goles generados aporta en el conjunto avilesino.

La pelea

El centrocampista del Avilés se enfrenta en la votación a Pedroarena (Osasuna Promesas), Álex Martínez (Marbella) y Flakus (Real Murcia). Las votaciones están abiertas hasta este miércoles.