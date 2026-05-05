El gol de Kevin Bautista ante el Guadalajara, nominado a uno de los mejores de la jornada en Primera Federación
El andaluz anotó el segundo tanto de los blanquiazules tras fallar un penalti
Kevin Bautista, centrocampista del Avilés, se ha colado en la pelea por el mejor gol de la jornada en Primera Federación. El tanto del andaluz ante el Guadalajara, un zapatazo desde fuera del área al palo largo, compite con otras tres dianas en las redes sociales de la competición para llevarse el galardón.
Bautista fue uno de los nombres propios del empate blanquiazul ante el Guadalajara. Tras errar un penalti que ponía al Avilés por delante, el centrocampista firmó un auténtico golazo para colocar el 2-1 momentáneo en el marcador. Sin embargo, el conjunto visitante acabaría empatando en los últimos minutos del encuentro. El andaluz suma ocho goles y cuatro asistencias esta campaña, siendo el futbolista que más goles generados aporta en el conjunto avilesino.
La pelea
El centrocampista del Avilés se enfrenta en la votación a Pedroarena (Osasuna Promesas), Álex Martínez (Marbella) y Flakus (Real Murcia). Las votaciones están abiertas hasta este miércoles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alarma en Oviedo: el Ministerio del Interior pide ayuda para encontrar a una niña de 5 años desaparecida desde el jueves
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la báscula digital de cuchara más barata del mercado: disponible por 4,99 euros
- Investigan una violación a un joven que apareció aturdido en un parque de Gijón
- Muere una joven de 25 años tras precipitarse desde una ventana en Gijón
- Multado con 200 euros por circular a la velocidad adecuada, llevar la baliza v-16, pero encender molestar con el líquido parabrisas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multado un conductor con 500 euros pese a llevar la baliza v-16 pero cometer el erro en el techo del coche, donde se coloca: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Oviedo ya tiene fecha para estrenar el nuevo mapa de TUA: nuevos trazados, frecuencias y paradas