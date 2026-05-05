La Inteligencia Artificial, muy optimista con la permanencia del Avilés: así ve la pelea por la salvación en Primera Federación

Las cuentas parecen empezar a salirle al Avilés. A pesar del último empate ante el Guadalajara, la Inteligencia Artificial ve muy cerca la salvación del conjunto blanquiazul. Tras los resultados de la última jornada en Primera Federación, los asturianos son los grandes favoritos a conseguir la permanencia.

La base de datos de BeSoccer da al Avilés un 90% de posibilidades de salvarse, más de un 50% más de lo que otorga a sus inmediatos perseguidores. La simulación de este portal de estadísticas cree que el Ourense, inmediato perseguidor blanquiazul, tiene un 33% de opciones de mantenerse, mientras que el Talavera, otro de los equipos metidos en esa pelea, cuenta con un 38%. El Cacereño tendría un 16% y el Guadalajara, un 14%.

La predicción de BeSoccer / BeSoccer

Calendario complicado

Cabe destacar que esta predicción tiene en cuenta la dificultad del calendario que se le avecina al Avilés. Los blanquiazules se enfrentan, en las tres jornadas que faltan por disputarse, a tres candidatos al play-off de ascenso a Segunda División. Este sábado, a las 18.30 horas, se miden a la Ponferradina, mientras que los siguientes duelos serán ante Barakaldo y Pontevedra.