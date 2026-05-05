La Inteligencia Artificial, muy optimista con la permanencia del Avilés: así ve la pelea por la salvación en Primera Federación
El big data da un 90% de opciones al conjunto blanquiazul de mantener la categoría
Las cuentas parecen empezar a salirle al Avilés. A pesar del último empate ante el Guadalajara, la Inteligencia Artificial ve muy cerca la salvación del conjunto blanquiazul. Tras los resultados de la última jornada en Primera Federación, los asturianos son los grandes favoritos a conseguir la permanencia.
La base de datos de BeSoccer da al Avilés un 90% de posibilidades de salvarse, más de un 50% más de lo que otorga a sus inmediatos perseguidores. La simulación de este portal de estadísticas cree que el Ourense, inmediato perseguidor blanquiazul, tiene un 33% de opciones de mantenerse, mientras que el Talavera, otro de los equipos metidos en esa pelea, cuenta con un 38%. El Cacereño tendría un 16% y el Guadalajara, un 14%.
Calendario complicado
Cabe destacar que esta predicción tiene en cuenta la dificultad del calendario que se le avecina al Avilés. Los blanquiazules se enfrentan, en las tres jornadas que faltan por disputarse, a tres candidatos al play-off de ascenso a Segunda División. Este sábado, a las 18.30 horas, se miden a la Ponferradina, mientras que los siguientes duelos serán ante Barakaldo y Pontevedra.
- Alarma en Oviedo: el Ministerio del Interior pide ayuda para encontrar a una niña de 5 años desaparecida desde el jueves
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la báscula digital de cuchara más barata del mercado: disponible por 4,99 euros
- Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
- Investigan una violación a un joven que apareció aturdido en un parque de Gijón
- Muere una joven de 25 años tras precipitarse desde una ventana en Gijón
- Multado con 200 euros por circular a la velocidad adecuada, llevar la baliza v-16, pero encender molestar con el líquido parabrisas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multado un conductor con 500 euros pese a llevar la baliza v-16 pero cometer el erro en el techo del coche, donde se coloca: la Guardia Civil extrema la vigilancia