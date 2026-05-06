El Avilés quiere asaltar El Tolarín: se han vendido 300 entradas para el duelo ante la Ponferradina

El Avilés quiere amarrar cuanto antes la permanencia en Primera Federación y, por ello, viaja a El Toralín, casa de la Ponferradina, con un objetivo claro: sumar tres puntos. Además, no estará solo en la cita. Trescientos aficionados blanquiazules han adquirido su entrada para estar en El Bierzo este sábado a partir de las 18.30 horas. La peña El Coliseo, que durante esta campaña ha organizado diferentes desplazamientos siguiendo al club, ha tenido que ampliar su autobús tras la alta demanda.

Tras empatar el pasado fin de semana ante el Guadalajara, el Avilés necesita sumar de tres para dejar prácticamente sentenciada su salvación en el tercer escalón del fútbol nacional. La empresa no será fácil, ya que enfrente tendrá a tres equipos que ahora mismo luchan por colarse en el play-off de ascenso a Segunda División: Ponferradina, Barakaldo y Pontevedra. El próximo rival, la Ponfe, es el equipo de moda de la segunda vuelta, pasando de ocupar puestos de descenso a instalarse en una meritoria sexta plaza.

Las palabras de Diego Baeza

Ese asalto a El Toralín llega tras las duras palabras de Diego Baeza, presidente del Avilés, hacia su afición. “Me chocó mucho ver cómo pitaban a los nuestros desde el minuto 7”, afirmó el gijonés tras lo vivido en el duelo ante el Guadalajara. Además, aseguró que “es la primera vez que me pasa en los seis años que llevo aquí”. “Había mucha ansiedad en la grada, tenemos que estar más tranquilos”, añadió.

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Baeza reconoció que, para el duelo ante el Guadalajara, “me esperaba una caldera real” y, según confesó, “los jugadores del Guadalajara me dijeron al acabar que se sintieron cómodos”. “Los pitos generan más ansiedad a nuestros jugadores”, alertó el empresario, que puso en valor la racha actual del Avilés. “Estamos en una carrera de cuatro en la que somos los de arriba. Me chocó el exceso de pitos hacia el equipo. Eché en falta el ambiente de los últimos partidos”, comentó.