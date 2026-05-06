La calculadora sonríe a la salvación del Avilés: así está la pelea por la permanencia en Primera Federación

La lucha por la salvación se aprieta aún más en los últimos compases de la temporada. El empate del Avilés ante el Guadalajara del pasado fin de semana ha provocado que el Talavera, primer equipo en puestos de descenso, se haya colocado a cuatro puntos de los blanquiazules, que además afrontan el calendario más complicado de los cinco equipos metidos en la pelea por la permanencia. Eso sí, los avilesinos son el conjunto con mejor dinámica entre los de la zona baja. Además, una victoria podría dejar la permanencia muy encarrilada, aunque la empresa apunta a ser compleja.

El Avilés marcha actualmente decimocuarto con 43 puntos, cuatro más que su inmediato perseguidor, el Ourense, y que el propio Talavera. Los blanquiazules suman nueve de los últimos quince puntos en juego y, desde la llegada de Lolo Escobar, solo han perdido un encuentro: el debut del pacense ante el Arenas de Getxo. Aunque la salvación parece relativamente encaminada, el calendario blanquiazul hace que salten todas las alarmas. Los avilesinos se medirán a tres equipos inmersos en la lucha por las últimas plazas del play-off: Ponferradina, Barakaldo y Pontevedra. Los tres están entre los nueve que mejor segunda vuelta firman, con mención especial para el conjunto del Bierzo. Los de Escobar están obligados a ganar uno de estos tres encuentros si quieren afrontar el tramo final de la campaña con tranquilidad.

La situación de la pelea por la salvación / LNE

Talavera y Ourense, los más peligrosos

Uno de los momentos clave por la salvación llegará en dos semanas, con el duelo entre el Ourense (decimoquinto) y el Talavera (decimosexto). Ambos suman 39 puntos y prácticamente han calcado su cosecha en las últimas jornadas, por lo que ese partido puede marcar el futuro de los dos equipos. Antes, el Ourense se mide a un Celta Fortuna que tiene en juego la segunda plaza, aunque cierra la campaña ante un Tenerife ya sin objetivos. El Talavera, por su parte, termina el curso ante tres rivales directos: Osasuna Promesas, el citado Ourense y el Cacereño.

Un paso por detrás aparecen el Cacereño y el Guadalajara que, aunque lo tienen difícil, aún mantienen opciones de firmar la machada. El cuadro extremeño suma 38 puntos, mientras que el conjunto castellano-manchego se queda en 37 tras su empate en el Suárez Puerta. El Cacereño tiene por delante dos compromisos de máxima dureza, ante Madrid Castilla y Zamora, y cerrará el año ante un Talavera que se jugará la vida. El Guadalajara, por su parte, se enfrenta a un Arenteiro ya descendido y a un Bilbao Athletic sin nada en juego. Eso sí, cierra la campaña ante un Madrid Castilla que podría estar jugándose el billete para el play-off.

Las palabras de Baeza

"Si ganamos un partido está hecho, hay que ir a morir a Ponferrada", afirmó recientemente Diego Baeza. Si el Avilés consigue sumar de tres en El Toralín, certificaría una permanencia que, de demorarse, podría complicarse más de lo deseado. Aun así, las cuentas invitan a mantener cierto optimismo con la permanencia del Avilés.