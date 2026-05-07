Una de las joyas de la plantilla del Avilés, ante el momento de tirar la puerta abajo

Lolo Escobar, entrenador del Real Avilés Industrial, anunció tras el empate ante el Guadalajara que hará cambios en su once de cara al encuentro del próximo sábado ante la Ponferradina. «Para la semana que viene voy a tocar el once independientemente del resultado. Me tengo que quedar con las sensaciones y hoy no me han gustado demasiado. Esta va a ser una semana para que todos se pongan las pilas», subrayó el técnico. Todo apunta a que uno de esos cambios pasa por el lateral derecho. Guzmán Ortega ya saltó al Suárez Puerta sustituyendo a Eze al descanso y ahora, si no hay novedades en los próximos días, será el lateral derecho titular para medirse al cuadro de El Bierzo. El palentino está ante su gran momento para tirar la puerta abajo. En menos de un mes termina su cesión en el conjunto blanquiazul y por delante tiene un reto mayúsculo: convertirse en titular en su club de origen, una Cultural Leonesa que, salvo sorpresa, será equipo de Primera Federación la próxima campaña.

La temporada de Guzmán Ortega en el Avilés ha tenido varios altibajos. El palentino fue el penúltimo jugador en unirse a la plantilla blanquiazul y, nada más aterrizar en tierras asturianas, se hizo con la titularidad. Sin embargo, su fragilidad en el aspecto defensivo hizo que Campabadal acabase robándole el puesto en la zaga avilesina. Tras sumar cuatro titularidades consecutivas, el defensor pasó a tener más importancia como revulsivo, siendo titular en tan solo una ocasión en los siguientes nueve encuentros. Cuando parecía que había vuelto a asentarse, una lesión le tuvo en el dique seco seis jornadas y, al poco de regresar, volvió a recaer.

Así fue el partido entre el Real Avilés y el Guadalajara / Mara Villamuza

De arrancar como titular a la suplencia

Con Lolo Escobar, Guzmán Ortega empezó siendo titular, completando el encuentro ante el Arenas de Getxo, pero la derrota en tierras vascas obligó al pacense a mover piezas. Escobar apostó por Eze en el costado derecho para poder crear una línea de tres centrales en fase ofensiva, pero tras lo visto ante el Guadalajara se avecinan cambios.

Guzmán Ortega está ante la oportunidad de tirar la puerta abajo. El palentino acaba este mes su cesión por parte de la Cultural Leonesa y estos tres encuentros serán claves de cara a su futuro. En su paso por la entidad blanquiazul ha demostrado ser un jugador con muchas condiciones, sobre todo en el apartado ofensivo, pero con margen de mejora en el aspecto defensivo. Aun así, promedia cinco recuperaciones por encuentro, un dato con especial relevancia si se tiene en cuenta que en la mayoría de ocasiones salió como suplente.

Su futuro, en juego

En el horizonte, además, está el futuro del propio futbolista. Dentro de tres semanas el palentino regresará a la Cultural Leonesa, un equipo que apunta a militar en Primera Federación, y este verano tendrá la posibilidad de pelear por hacerse con un puesto de titular en uno de los favoritos al ascenso la temporada que viene. La oportunidad en el Avilés le viene como anillo al dedo para acabar la campaña con la salvación encarrilada y dando un paso adelante en su carrera.