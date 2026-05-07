Lolo Escobar no desvela las cartas del Avilés para medirse a la Ponferradina: "Hay gente que está llamando a la puerta"

Lolo Escobar, entrenador del Avilés, no quiso desvelar sus cartas de cara al encuentro que mide al conjunto blanquiazul con la Ponferradina este sábado (18:30 horas). El técnico destacó la competencia por un puesto que existe en su plantilla y puso en valor la racha que afronta su equipo, que suma cinco jornadas sin conocer la derrota. Sobre el conjunto del Bierzo, el mejor de la segunda vuelta en Primera Federación, deseó que su última derrota ante el Zamora “les genere dudas”. Estas fueron sus palabras:

La ausencia de Quicala

“Isi Ros ha hecho una muy buena semana de entrenamientos. Las bajas de compañeros son oportunidades y él lo ha sabido interpretar. Puede ser una de las opciones para el ataque”.

Cambios en el once

“Ante el Guadalajara no me gustó mucho el equipo a nivel defensivo. Volvimos a cometer errores del pasado que habíamos intentado corregir. Me encantaría que cada semana hubiese errores nuevos, no cosas que ya hemos trabajado. Habrá cambios en el once. Estoy contento con toda mi plantilla. Si he dado continuidad a un once es porque los resultados así lo han demandado y porque lo que veía en los partidos estaba dentro de lo correcto. El otro día hubo cosas que no me gustaron y habrá algún cambio más”.

Guzmán Ortega

“Le veo bien. Es un chico con mucha intensidad y energía. Creo que estamos en un momento de la temporada donde esa energía es muy importante y él la transmite en cada acción”.

El nivel de la plantilla

“Veo al equipo muy metido, incluidos los que no participan. Me lo ponen muy difícil, pero hay veces que tienes que tomar decisiones aunque sepas que no estás siendo del todo justo. Hay gente que está llamando a la puerta. Estamos en un punto donde no es fácil hacer un once porque, viendo los entrenamientos, me gusta mucho la intensidad que hay”.

Las palabras de Baeza

“Diego puede decir lo que quiera, es el presidente del club, igual que la afición. Todos somos soberanos. Respeto las diferentes opiniones. Todo el mundo puede discrepar o estar de acuerdo. Creo que lo que dijo sobre el partido contra el Guadalajara no se refería al equipo, que para mí lo dejó todo. Veo los datos y me dicen que corrieron mucho. Mal, estoy de acuerdo, pero corrieron. El equipo se dejó la vida para sacar ese partido y estuvimos a una jugada de hacerlo”.

La crítica a la afición

“Yo estoy contento con todo lo que estoy viendo en el Avilés, tanto con el club como con la afición. A mí no me da para saber si ante el Guadalajara hubo pitos o no, no tengo tanta capacidad. Estoy a lo que tengo que estar: a ver qué hace el rival, a tratar de corregir cosas y a dejarme la voz. Durante los partidos no me da para fijarme en cosas externas”.

La Ponferradina

“Es un partido que al que no le guste jugarlo no es futbolista. En El Toralín se genera uno de los mejores ambientes de la Primera Federación, es un estadio impresionante. La Ponferradina es uno de los claros candidatos al play-off. Es algo súper motivante, como cuando fuimos a Ferrol. Son ambientes y plantillas que a mí me motivan muchísimo y entiendo que a los jugadores también. Son un equipo muy sólido, con mucha estabilidad en cuanto a resultados. Me llamó la atención su última derrota ante el Zamora, porque son un conjunto muy estable en cuanto a goles encajados. Esperemos que ese tropiezo les genere dudas. Ellos también tienen su presión, la de entrar en el play-off sí o sí”.

Salir a ganar

“Aunque últimamente nos han dado dos guantazos con la mano abierta, yo siempre digo que hasta el minuto 80 vamos a ganar el partido y luego, en los diez últimos minutos, hay que jugar con lo que tengas. He hecho un análisis profundo de la situación y lo único que veo es que en las últimas cinco jornadas solo dos equipos han hecho más puntos que nosotros. Hay dieciséis equipos que han puntuado menos. Eso me transmite confianza. Será un partido muy complicado, ante un rival muy exigente, pero venimos de una estabilidad de resultados importante”.

El Avilés, mejor fuera que en casa

“Creo que el punto geográfico en el que nos encontramos es espectacular para entender ese dato. Cuando estuve en el Algeciras tenía viajes de ocho o diez horas; en el Avilés todos los que hemos hecho son de dos horas. Es un chollo porque el autobús prácticamente no te deja secuelas. Aunque duermas en un hotel, las horas de viaje acaban influyendo”.

Sin cambios en la medular

“El doble pivote es una posición con la que estoy contentísimo. La aportación defensiva y el pensamiento táctico de Adri Gómez es muy importante para nosotros, al igual que la aportación ofensiva de Kevin Bautista, que ha incidido casi en el 80% de los goles desde que llegué al Avilés. Son dos posiciones en las que ellos tienen que fallar mucho o Gete y Rivera hacer mucho más para que me plantee cambios”.