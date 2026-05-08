La Ponferradina, sin su capitán (ex del Oviedo) para medirse al Avilés: "Lo ha intentado, pero hemos decidido que no participe"

“Borja Valle tiene un esguince en el ligamento lateral de la rodilla. Lo ha intentado, pero hemos tomado la decisión de que no participe”. Mehdi Nafti, entrenador de la Ponferradina, confesó en la previa del duelo ante el Avilés que no podrá contar con su capitán de cara al partido que se disputa este sábado, a las 18.30 horas. El técnico tampoco podrá contar con Vasco, lateral izquierdo cedido por el Betis que se ha roto el cruzado, ni con Erik Morán.

Nafti destacó el potencial ofensivo del Avilés, el cuarto equipo del grupo con mejores datos ofensivos. “Sus partidos suelen ser muy vistosos de cara al público, han metido muchos goles fuera de casa”, alertó el entrenador de la Ponferradina, que, eso sí, apuntó que “también han encajado muchísimo”. “Los partidos de ida y vuelta contra ellos no suelen ser buenos para sus rivales. Hemos estudiado sus armas y sus debilidades e intentaremos hacerles daño por ahí”, afirmó el tunecino.

El Avilés, una amenaza ofensiva

Tras una muy mala primera vuelta de competición, la Ponferradina es el mejor equipo de la segunda vuelta en Primera Federación, superando los registros de puntos de equipos como el Tenerife, ya ascendido. Esa mejoría ha llevado al conjunto de El Bierzo a la pelea por los puestos de play-off, zona que actualmente tiene a tres puntos. “No soy ni optimista ni pesimista respecto al futuro del club, intento ser lo más realista posible”, subrayó Nafti, que dejó un mensaje para el entorno: “Los que ahora son pesimistas son los mismos que se bajaron del barco en diciembre. Esos no me interesan ni a mí ni a mis jugadores. Nos debemos a la gente que estaba aquí sufriendo el día del Ourense; de los demás nos acordamos muy poco”, subrayó.

Por su parte, Lolo Escobar, entrenador del Avilés, destacó que el partido de este sábado “es un partido que al que no le guste jugar no es futbolista”. “En El Toralín se genera uno de los mejores ambientes de la Primera Federación, es un estadio impresionante. La Ponferradina es uno de los claros candidatos al play-off. Es algo supermotivante, como cuando fuimos a Ferrol. Son ambientes y plantillas que a mí me motivan muchísimo y entiendo que a los jugadores también”, afirmó el técnico, que calificó al cuadro de El Bierzo como “un equipo muy sólido y con mucha estabilidad en cuanto a resultados”. “Me llamó la atención su última derrota ante el Zamora, porque son un conjunto muy estable en cuanto a goles encajados. Esperemos que ese tropiezo les genere dudas. Ellos también tienen su presión, la de entrar en el play-off sí o sí”, sentenció.