Tres goles y tres asistencias en cinco partidos: la estrella que más brilla en el Avilés tras la llegada de Lolo Escobar

Una de las piezas que más ha conseguido revitalizar Lolo Escobar desde su llegada al Avilés es Kevin Bautista. El andaluz, que durante la segunda mitad de la temporada atravesó un valle de rendimiento, es el jugador blanquiazul que más goles ha generado a lo largo de la campaña, con doce. Y, de esos doce tantos, seis los ha protagonizado con el técnico pacense en el banquillo. El sevillano vuelve a sonreír en unas semanas claves de cara a su futuro, con varios equipos llamando a su puerta.

La diferencia de rendimiento de Kevin Bautista desde el cambio de entrenador en el Avilés es más que notable. Más allá de las sensaciones, los datos confirman la mejoría del centrocampista en las últimas semanas. Desde el 14 de noviembre hasta el 22 de marzo, día del último encuentro de Dani Vidal, el blanquiazul anotó dos dianas: en la victoria ante el Ourense y en la derrota ante el Celta Fortuna. Ahora, en los cinco encuentros que suma bajo las órdenes de Lolo Escobar, acumula tres goles (ante el Arenas de Getxo, el filial de Osasuna y el Guadalajara) y tres asistencias (contra el Arenas, el Ourense y el Racing de Ferrol). De los diez tantos que lleva el Avilés desde la llegada del pacense al banquillo del Suárez Puerta, en seis ha participado un Bautista omnipresente.

Temporada de estrella

En términos generales, la temporada de Kevin Bautista le está confirmando como una de las grandes estrellas del Avilés. El centrocampista llegó al cuadro blanquiazul la pasada campaña de la mano de Miguel Linares, procedente del San Roque de Lepe, equipo que había descendido a Tercera Federación. Tras ser clave para conseguir el ascenso a Primera Federación, este curso ha sido una de las piezas de mejor rendimiento. Su nivel tiene todavía más mérito si se tiene en cuenta que, hasta ahora, lo más lejos que había llegado en su carrera fue la extinta Segunda B, donde sumó alrededor de cincuenta partidos en tres campañas. Esta temporada ya suma doce acciones de gol (ocho goles y cuatro asistencias), una cifra que le coloca en el escaparate de la categoría.

El Avilés consiguió, en los pasados mercados, espantar los cantos de sirena que trataron de llevarse a Kevin Bautista lejos del Suárez Puerta, pero parece que repetir algo así este verano será misión imposible. El sevillano está en la agenda de varios equipos punteros de Primera Federación y las cifras que está firmando hacen que su valor siga cotizando al alza. Mientras, el andaluz está centrado en amarrar la permanencia con el conjunto asturiano, un objetivo que está peleando a base de goles y asistencias.