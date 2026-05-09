El Avilés empieza a quedarse sin red: dura derrota ante la Ponferradina (3-1)

El Avilés empieza a quedarse sin red. La pelea por la salvación en Primera Federación se aprieta cada vez más y la renta que tenía el cuadro blanquiazul con el descenso se aminora a marchas forzadas. De hecho, si el Talavera y el Ourense consiguen vencer este domingo, los asturianos tan solo tendrán un punto de ventaja respecto a la zona roja. La derrota ante la Ponferradina, un rival que demostró por qué es la gran revelación de la categoría, deja muy tocado al cuadro blanquiazul, que ahora se mide a otros dos cocos: el Barakaldo y el Pontevedra. Toca confiar en la magia del Suárez Puerta.

Ponferradina 3 1 Avilés 1-0, min. 19: Borja Vázquez. 2-0, min. 26: Keita. 2-1, min. 45+7: Babin. 3-1, min. 86: Slavy. Alineación Ponferradina Andrés Prieto (1);

Koke (1), Ger Nóvoa (1), Undabarrena (1), Andoni López (1);

Calderón (1), Frimpong (2), Esquerdo (2), Borja Vázquez (2); Pau Ferrer (1), Keita () CAMBIOS Xemi (1) por Pau Ferrer, min. 63. San Emeterio (1) por Frimpong, min. 63. Andujar (1) por Esquerdo, min. 71. Cortés (1) por Keita, min. 71. Slavy (2) por Calderón, min. 83. Alineación Avilés Nando Almodóvar (1);

Guzmán Ortega (1), Gete (1), Babin (1), Andrés Carmona (0), Osky (0);

Kevin Bautista (1), Adri Gómez (1);

Cayarga (1), Uzkudun (1), Santamaría (1) CAMBIOS Javi Cueto (1) por Uzkudun, min. 75. Isi Ros (1) por Guzmán Ortega, min. 75. Raúl Rubio (1) por Santamaría, min. 81. Viti (1) por Osky, min. 81. Campabadal (s. c.) por Gete, min. 88 Aimar Velasco (Comité vasco). Amonestó a los locales Frimpong, Undabarrena, San Emeterio, Xemi y Pau Ferrer y a los visitantes Isi Ros, Adri Gómez, Guzmán Ortega y Gete. El Toralín. 5.191 espectadores

Sorprendió Lolo Escobar con el sustituto de Quicala, la gran incógnita en el once del Avilés. El extremeño apostó por un cambio de esquema, pasando a jugar, de manera fija, con tres centrales, y colocó dentro de la nómina de zagueros a un Gete que, en principio, es pivote. Su decisión habla a las claras de la poca confianza del técnico en Grigore y Eze, dos centrales que vieron el encuentro desde el banquillo. Los carriles fueron para Guzmán Ortega, otra de las novedades, y Osky, mientras que en la sala de máquinas se mantuvo la apuesta por Kevin Bautista y Adri Gómez. Sin embargo, esta vez los pivotes tuvieron una clara vocación defensiva, jugando siempre muy pegados a la línea defensiva. Los únicos con libertad para correr hacia campo contrario fueron los integrantes del tridente atacante: Santamaría, Cayarga y Uzkudun. Cabe destacar que los dos asturianos jugaron esta vez a banda cambiada.

El Avilés se queda sin margen

Empezó avisando la Ponferradina. Nando Almodóvar tuvo que aparecer antes de llegar al minuto diez para apagar el incendio que provocó un resbalón de Andrés Carmona. Keita y Pau Ferrer aprovecharon el error del murciano para, en un dos contra uno, superar a Babin y plantarse ante el guardameta andaluz, que se hizo gigante para desbaratar la jugada. El Avilés, por su parte, apenas se asomó por el área de Andrés Prieto, que durante la primera media hora fue un espectador más.

El Avilés parecía contener los primeros acercamientos de la Ponferradina, pero la obra de arte de Borja Vázquez antes de llegar al minuto 20 pilló por sorpresa a todo el mundo. El atacante berciano se sacó un zapatazo desde la banda para, aprovechando que Nando estaba algo lejos de la línea de cal, colar la bola por el palo largo y adelantar al conjunto local. La superioridad de la Ponfe pronto tuvo premio. Vázquez, además, cerca estuvo de rascarle un penalti pocos minutos después a Adri Gómez, pero el colegiado, tras revisar la jugada, pitó falta al borde del área blanquiazul.

La Ponferradina golpea primero

No levantó el pie del acelerador la Ponferradina, que antes de llegar a la media hora de partido volvió a adelantarse en el marcador. Una vez más, y ya son incontables esta temporada, el Avilés volvió a romperse en defensa con un centro lateral y esta vez los que salieron en la foto fueron Babin y Andrés Carmona. La colgó Calderón, los blanquiazules estuvieron flojos en el balón aéreo y Keita aprovechó la falta de vigilancia de ambos defensas para colarse y rematar a placer ante Nando. Cambia el entrenador, pero los problemas defensivos del Avilés siguen más que presentes.

Pidió penalti el Avilés tras una acción individual de Santamaría, pero Aimar Velasco, árbitro de la contienda, decidió que el toque con la mano del defensa de la Ponferradina no era suficiente para señalar la pena máxima. Poco después, Andrés Prieto tuvo que aparecer para sacar un cabezazo de Cayarga que cerca estuvo de colarse por la escuadra en los que fueron los mejores minutos blanquiazules de la primera mitad. Y Santamaría, al filo del descuento, protagonizó una jugada maradoniana, llevándose a varios rivales, que finalmente quedó en nada.

Babin devuelve la esperanza antes del descanso

El que no falló fue Babin. Diez segundos antes de que el árbitro pitase el final de la primera mitad, el Avilés tuvo un córner. La colgó Osky para que Santamaría, en el área pequeña, rematase de cabeza. El cabezazo lo sacó Prieto, pero su despeje pegó en Bautista y volvió al centro del área pequeña. Ahí apareció, como un obús, el capitán blanquiazul para mandar el balón al fondo de la red.

Dicen que los goles al filo del descanso son psicológicos, que pueden derrumbar al conjunto que los recibe. Nada de eso ocurrió en El Toralín. La Ponferradina salió incluso con más fuerza de los vestuarios, maniatando a un Avilés que no conseguía conectar con la gente de arriba. El único que consiguió escaparse fue Santamaría una vez más, pero esta vez el eslalon terminó con un disparo a la madera.

El Avilés empuja sin premio

Eso sí, el paso de los minutos le vino mejor a un Avilés que, a partir del 60, empezó a achuchar a la zaga berciana. Prueba de ello es que, al filo del 70, el cuadro blanquiazul consiguió romper a la defensa de la Ponfe con una buena jugada entre Cayarga, Uzkudun y Bautista, pero el linier, con buen criterio, anuló el tanto del andaluz por fuera de juego.

Se echó en falta que Lolo Escobar metiese mano en su equipo antes. El extremeño hizo sus primeros cambios en el minuto 75, dando entrada a Isi Ros y a Javi Cueto, aunque el Avilés ya llevaba tiempo volcándose totalmente al ataque, pero sin efectivos suficientes en el tercio rival como para superar a la Ponferradina. Sin embargo, a pesar de la entrada de dos atacantes, algo que reforzó minutos después sacando a Raúl Rubio, la Ponferradina supo cómo jugar los minutos finales para no llevarse ningún susto. Slavy, que acababa de entrar, terminó de sentenciar el partido.

La permanencia se aprieta para los blanquiazules

Al Avilés se le empieza a complicar la salvación. La victoria del Guadalajara hace que todo se estreche más en la lucha por la permanencia y, de vencer Ourense y Talavera sus respectivos encuentros, podrían ponerse a tan solo un punto de la zona de descenso. Por delante, además, quedan los encuentros ante Barakaldo y Pontevedra, que ambos han ganado este sábado. Los blanquiazules empiezan a quedarse sin red.