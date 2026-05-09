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EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Ponferradina-Avilés de Primera Federación (0-0)
Los blanquiazules buscan dar la sorpresa en El Toralín
El Avilés visita, a partir de las 18.30 horas, uno de los campos más complicados de Primera Federación: El Toralín. El conjunto blanquiazul, que suma cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, se mide a la Ponferradina, el equipo que más puntos ha cosechado en esta segunda vuelta. Los avilesinos tratarán de dar, en tierras bercianas, un paso más que les acerque a la ansiada salvación. Lolo Escobar, técnico blanquiazul, ha hecho varios cambios en su once para tratar de dar la sorpresa, colocando a Gete, pivote, como sustituto de Quicala, extremo, lo que hace intuir un cambio de esquema.
Alineación de la Ponferradina: Andrés Prieto; Koke, Ger Nóvoa, Undabarrena, Andoni López; Calderón, Frimpong, Esquerdo, Borja Vázquez; Pau Ferrer y Borja Vázquez.
Alineación del Avilés: Nando Almodóvar; Guzmán Ortega, Babin, Andrés Carmona, Osky; Gete, Kevin Bautista, Adri Gómez; Santamaría, Uzkudun y Cayarga.
Minuto 1. ¡Arranca el partido entre el Avilés y la Ponferradina!
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