Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

En Directo

EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Ponferradina-Avilés de Primera Federación (0-0)

Los blanquiazules buscan dar la sorpresa en El Toralín

Una jugada del Avilés-Ponferradina de la primera vuelta

Una jugada del Avilés-Ponferradina de la primera vuelta / Miki López

Noé Menéndez

Noé Menéndez

El Avilés visita, a partir de las 18.30 horas, uno de los campos más complicados de Primera Federación: El Toralín. El conjunto blanquiazul, que suma cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, se mide a la Ponferradina, el equipo que más puntos ha cosechado en esta segunda vuelta. Los avilesinos tratarán de dar, en tierras bercianas, un paso más que les acerque a la ansiada salvación. Lolo Escobar, técnico blanquiazul, ha hecho varios cambios en su once para tratar de dar la sorpresa, colocando a Gete, pivote, como sustituto de Quicala, extremo, lo que hace intuir un cambio de esquema.

Alineación de la Ponferradina: Andrés Prieto; Koke, Ger Nóvoa, Undabarrena, Andoni López; Calderón, Frimpong, Esquerdo, Borja Vázquez; Pau Ferrer y Borja Vázquez.

Noticias relacionadas y más

Alineación del Avilés: Nando Almodóvar; Guzmán Ortega, Babin, Andrés Carmona, Osky; Gete, Kevin Bautista, Adri Gómez; Santamaría, Uzkudun y Cayarga.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
  3. El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
  4. Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
  5. Salas llora la muerte de Jesús Fernández tras dos meses luchando por sobrevivir a un grave accidente laboral en una carrocería
  6. Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: 'Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
  8. Sorpresa mayúscula: Borja Jiménez no sigue en el Sporting de Gijón y Orlegi busca ya entrenador

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de yoga para casa más completo y barato: por solo 6,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de yoga para casa más completo y barato: por solo 6,99 euros

Manifestación por la oficialidad del asturiano

Manifestación por la oficialidad del asturiano

Una gran humareda obliga a intervenir a los bomberos de Gijón en un edificio de la calle Cirujeda

Una gran humareda obliga a intervenir a los bomberos de Gijón en un edificio de la calle Cirujeda

El Sevilla remonta, ve la luz y aumenta el lío en el que se ha metido el Espanyol

El Sevilla remonta, ve la luz y aumenta el lío en el que se ha metido el Espanyol

El asturiano Diego Menéndez y la vasca Ainara Urrutia, se imponen en la XVIII Maratón Xtreme Lagos de Covadonga

El asturiano Diego Menéndez y la vasca Ainara Urrutia, se imponen en la XVIII Maratón Xtreme Lagos de Covadonga

Enfado y dolor de la Mareona con la decisión de Borja Jiménez de dejar el Sporting de Gijón: "Nos ha dejado tirados"

Enfado y dolor de la Mareona con la decisión de Borja Jiménez de dejar el Sporting de Gijón: "Nos ha dejado tirados"

Tributo en Gijón a las víctimas asturianas de los campos de concentración nazis.

Tributo en Gijón a las víctimas asturianas de los campos de concentración nazis.

La intervención de los bomberos en la calle Cirujeda, en Gijón

Tracking Pixel Contents