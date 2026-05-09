Tres hombres y un destino: ser el extremo del Avilés

Tres hombres y un mismo destino: ser el nuevo extremo derecho del Avilés. El cuadro blanquiazul viaja hoy hasta El Toralín para enfrentarse, a partir de las 18.30 horas, a la Ponferradina, la gran sensación de la segunda vuelta en Primera Federación. Para la cita, Lolo Escobar tiene una gran duda en su once. La baja de Quicala, que debe cumplir ciclo de tarjetas, abre un hueco en la alineación avilesina por el cual pugnan tres futbolistas: Isi Ros, Luis Alcalde y Raúl Rubio. El técnico extremeño anunció cambios en su once, pero todo apunta a que la mayor novedad estará en el ataque.

Si algo ha conseguido Escobar en su paso por el Avilés ha sido lograr cierta estabilidad en sus onces. La línea de centrocampistas ha sido la misma desde su llegada al Suárez Puerta y, por ello, resulta complicado visualizar quién puede ser el sustituto de un Quicala que, desde la llegada del extremeño, se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la plantilla. El favorito, por ser un perfil similar al del africano, es Isi Ros. Eso sí, parece que el pacense no tiene excesiva confianza en el extremo murciano, ya que le ha dejado sin minutos en los últimos cuatro encuentros ligueros. “Isi Ros ha hecho una muy buena semana de entrenamientos. Las bajas de compañeros son oportunidades y él lo ha sabido interpretar. Puede ser una de las opciones para el ataque”, declaró el técnico sobre Ros el pasado jueves.

Tres candidatos para una vacante en el ataque

Otro de los nombres que están encima de la mesa para sustituir a Quicala es Luis Alcalde. El andaluz es un perfil más mediapunta que el africano, algo que podría encajar bien si se tiene en cuenta que Guzmán Ortega será quien ocupe el puesto de lateral derecho. Alcalde podría ocupar la doble mediapunta que suele formar el Avilés cuando tiene la pelota y, analizando el reparto de minutos de Escobar en los últimos encuentros, es uno de los suplentes que más oportunidades ha tenido. De hecho, el de Roquetas de Mar ha tenido minutos en los últimos cuatro encuentros.

El último candidato es Raúl Rubio. El delantero maño fue titular, en el centro del ataque, en el primer encuentro de Lolo Escobar al frente del Avilés, pero desde aquella derrota ante el Arenas de Getxo no volvió a colarse en el once titular. Cabe destacar que, además, el ariete sufrió una pequeña lesión que le impidió entrar en dos convocatorias. Ya sea desde el costado derecho o en el frente de ataque, si por algo destaca Rubio es por su despliegue y su capacidad física, aunque le faltan la chispa y la velocidad que caracterizan a un extremo como Quicala. El entrenador del Avilés, desde su llegada, ha preferido colocarlo como delantero centro más que caído a la banda.

Guzmán Ortega apunta a la titularidad

Donde parece no haber tantas dudas es en la defensa. Eze condenó, con un nuevo error atrás, el último encuentro del Avilés y Lolo Escobar ya decidió sustituirlo al descanso por Guzmán Ortega. El palentino, cedido por la Cultural Leonesa, disputó la segunda parte ante el conjunto castellano-manchego y apunta a hacerse con la titularidad ante la Ponferradina. El defensor afronta un tramo clave de la temporada de cara a su futuro y, tras volver a contar con minutos en los dos últimos encuentros, parece preparado para tirar la puerta abajo.

Por su parte, Mehdi Nafti, entrenador de la Ponferradina, confesó que no podrá contar con Borja Valle, capitán del club y exjugador del Oviedo. “Tiene un esguince en el ligamento lateral de la rodilla. Lo ha intentado, pero hemos tomado la decisión de que no participe”, apuntó.