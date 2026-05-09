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Dónde ver el Ponferradina-Avilés: horarios y plataformas para seguir en directo el partido

Los blanquiazules, que suman cinco partidos seguidos sin perder, visitan al mejor equipo de la segunda vuelta en Primera Federación

Una jugada del Avilés-Ponferradina de la primera vuelta

Una jugada del Avilés-Ponferradina de la primera vuelta / Miki López

Noé Menéndez

Noé Menéndez

El Avilés visita, a partir de las 18.30 horas, uno de los campos más complicados de Primera Federación: El Toralín. El conjunto blanquiazul, que suma cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, se mide a la Ponferradina, el equipo que más puntos ha cosechado en esta segunda vuelta. Los avilesinos tratarán de dar, en tierras bercianas, un paso más que les acerque a la ansiada salvación.

El encuentro se podrá seguir en directo en la web de LA NUEVA ESPAÑA, donde se irá contando todo lo que ocurra durante los 90 minutos. Además, se retransmite en LaLiga+ y Football Club.

El Avilés busca otro paso hacia la salvación

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Para la cita, Lolo Escobar, entrenador del Avilés, tan solo tiene la baja de Quicala, que debe cumplir ciclo de tarjetas. Por su parte, la Ponferradina no podrá contar con su capitán, Borja Valle, que sufre una lesión.

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