El Avilés consigue el segundo ascenso de la temporada

El juvenil del Real Avilés regresará la próxima temporada a División de Honor. Los blanquiazules vencieron este domingo al Covadonga (2-3) en el Álvarez Rabanal y, pese a ser segundos, han confirmado su ascenso en Liga Nacional. El juvenil B del Oviedo, líder con los mismos 72 puntos, no puede subir al tener ya al primer equipo en División de Honor, y el equipo dirigido por José David Canteli le saca 10 puntos al Astur, a falta de tres jornadas para el final. Al del juvenil hay que sumarle el ascenso cosechado por el filial a Primera Asturfútbol la semana pasada, demostrando el buen momento que vive la cantera avilesina.

El juvenil blanquiazul sudó de lo lindo para conseguir el ascenso. Frechilla anotó el primero en el primer acercamiento, pero el Cova -undécimo clasificado- consiguió remontar el encuentro gracias a los tantos de Simón Sánchez y de Samuel Trabanco. Tras el paso por vestuarios, Nico Palacio marcó el tanto de la igualada y Geni confirmó la remontada tan solo unos instantes después. Los avilesinos mantuvieron el resultado hasta el final, poniendo tierra de por medio con el Astur e igualando a un Oviedo B que no puede subir. A falta de tres jornadas para el final, el juvenil del Avilés regresa a División de Honor tan solo una temporada después de perder la categoría.