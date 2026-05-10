El Celta Fortuna le echa una mano al Avilés: así están las cuentas del descenso a falta de dos jornadas

La derrota ante la Ponferradina del sábado (3-1) hacía saltar las alarmas de nuevo en el Avilés. Los blanquiazules, que habían comenzado la jornada a cuatro puntos del descenso, no cumplieron con sus deberes en una plaza siempre difícil como El Toralín y no les quedaba otra que estar muy pendientes del resto de rivales de la zona baja. Con la jornada 35 ya finalizada, los resultados han acompañado a los avilesinos, que a falta de dos encuentros para el final cuentan con un colchón importante: tres puntos más el golaveraje a favor ante el Guadalajara, club que actualmente marca la zona de descenso.

La situación fue, por momentos, mucho más delicada. El Ourense iba ganando al Celta Fortuna hasta el último cuarto de hora, dejando a tan solo dos puntos la quema para el Avilés, pero el filial vigués consiguió remontar y acabó venciendo en O Couto (2-4), para alivio blanquiazul.

El gran beneficiado de la jornada por la zona baja es el Cacereño, que goleó al Real Madrid Castilla (4-1) y, con 41 puntos, consiguió salir del descenso. Con uno menos está el mencionado Guadalajara, que también metió presión al resto de rivales ganando 2-0 al Arenteiro, ya descendido. Con 39 puntos en el casillero hay hasta tres equipos empatados. Además del Ourense está el Osasuna Promesas, que venció al Talavera (2-1) igualando a ambos en la tabla.

"Todos hubiésemos firmado esta situación cuando llegué"

A falta de dos encuentros para el final, el Avilés aún tiene margen, pero no podrá relajarse para poder cerrar el objetivo cuanto antes. “Cuando llegué, el equipo llevaba diez partidos seguidos perdiendo, cuesta abajo y sin frenos. El equipo está ahora fuera del descenso, todos lo hubiésemos firmado en ese momento”, reconoció el técnico Lolo Escobar al término del partido.

Noticias relacionadas

Los avilesinos tendrán que preparar a conciencia su próximo compromiso, el último de la temporada en el Román Suárez Puerta, que será ante un rival que lucha por el play-off como el Barakaldo. De hecho, tras los resultados de esta jornada los vascos están a solo dos puntos de la promoción, por lo que vendrán al Principado a ganar. Ya en la última jornada de la temporada, el Avilés visitará Pasarón para verse las caras con el Pontevedra, cuarto clasificado. Otro duelo de máxima dureza, pero al que los gallegos podrían llegar con el play-off confirmado si se dan una serie de resultados la semana que viene.