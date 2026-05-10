Lolo Escobar, tras la derrota del Avilés ante la Ponferradina: "Cometer dos pérdidas nos ha condenado"

Lolo Escobar, entrenador del Avilés, se mostró muy crítico con las pérdidas cometidas por su equipo que, a la postre, se convirtieron en la derrota blanquiazul ante la Ponferradina. A pesar de que el cuadro avilesino empieza a quedarse sin red de seguridad, el extremeño se mostró optimista con la salvación. Estas fueron sus palabras:

Análisis del partido. “La valoración es clara: ante un rival como este no puedes cometer dos pérdidas como las que hicimos. Nos han condenado. Levantarle un 2-0 a la Ponferradina es bastante complicado. Hemos tenido fases muy buenas, el gol anulado a Kevin Bautista nos hubiese dado una buena oportunidad. Es muy difícil si concedes dos ocasiones y tienes que ir a remolque. El tercero nos acabó de noquear”.

Mal arranque. “Hemos salido mal al partido, con miedo. Queríamos apretar mucho más alto, queríamos hacer cosas que, por lo que sea, no hemos sido capaces de hacer. Íbamos a saltar a presionar a pares y, cuando lo hicimos, les pusimos en problemas. Esperaba estar mejor, pero estas cosas pasan. No se le puede achacar nada al equipo, lo han dejado todo ante un gran rival”.

El nuevo esquema. “La idea era un 3-4-3. Quería ese esquema para presionar, necesitaba un central más. Escogí a Gete porque buscaba a alguien con más desplazamiento de balón, para combinar con Santamaría. Cuando combinaron Gete y Santamaría consiguieron hacer daño a la espalda de los mediocentros”.

Los cambios. “Hice los cambios porque había gente con golpes y cuatro amarillas. Estaban cansados y no quería reventarlos. He tenido todo en cuenta. No quiero perder a nadie, queda mucho. Queda un partido en casa en el que iremos a cuchillo”.

Los goles encajados. “El equipo intenta defender lo mejor posible, pero en días como hoy influyen más las pérdidas cometidas. Cuanto más se haga hincapié en eso, más goles vamos a recibir. El equipo ha hecho muchas cosas bien con balón. Hoy han sido pérdidas, dos transiciones. Creo que hemos defendido bastante bien. Ahora seguimos fuera de descenso a falta de seis puntos por jugar”.

La afición. “Me da pena que la afición se vaya de vacío. Solo puedo tratar de darles en casa lo que no pudimos dar hoy. Han estado impecables”.

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La salvación. “Cuando llegué, el equipo llevaba diez partidos seguidos perdiendo, cuesta abajo y sin frenos. El equipo está ahora fuera del descenso, todos lo hubiésemos firmado en ese momento. No me vais a ver ni temblar ni tener miedo, sé lo que hay. Trataremos de cerrarlo lo antes posible”.