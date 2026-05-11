¿Qué necesita el Avilés para conseguir la salvación? Los cálculos blanquiazules, claros

A falta de dos jornadas para el final, las cosas empiezan a clarificarse para el Avilés. Las cuentas no pueden ser más sencillas: si el conjunto blanquiazul vence este domingo al Barakaldo (17:00 horas), los de Lolo Escobar certificarán su continuidad en Primera Federación la próxima temporada. En estos momentos, los avilesinos le sacan tres puntos más el goal average al Guadalajara, club que marca el descenso, por lo que una victoria más sería definitoria.

Con tres puntos más, el Avilés alcanzaría los 46 en su casillero, dejando sin opciones a todos sus perseguidores en la tabla. Cabría la posibilidad de un triple empate con Bilbao Athletic y Guadalajara a los mencionados 46 puntos, pero en ese caso también saldría favorecido el club blanquiazul como el mejor clasificado de los tres.

Sin embargo, aunque los cálculos sean sencillos, ganar no será fácil. Enfrente estará un Barakaldo que tras su revitalizante triunfo ante el Madrid Castilla (4-1) está a tan solo dos puntos de la promoción, por lo que visitarán con muchas ganas un Suárez Puerta que apretará en busca del triunfo. “No es momento de ansiedad. Es momento de unión, personalidad y confianza. El domingo necesitamos a todo el Suárez Puerta empujando al equipo desde el primer minuto. Los partidos importantes se ganan JUNTOS”, expuso Diego Baeza, presidente de la entidad, a través de la red social X.

Si empata, también puede certificar la permanencia

En caso de no empate, el abanico de opciones se abriría y habría múltiples escenarios, pero en todas ellas no podrían ganar ni Guadalajara ni Osasuna Promesas, que se miden al Bilbao Athletic y al Mérida, respectivamente. Además, necesitaría una derrota del Cacereño ante el Zamora si gana el Ourense al Talavera (o en caso de empate entre ambos).

Todo pasa por triunfar en el último duelo de la temporada en el Suárez Puerta, porque sino la situación podría enquistarse en la última jornada, en la que los de Lolo Escobar se ven las caras con otro de los gallitos de la categoría. En Pasarón les esperará el Pontevedra, cuarto clasificado, aunque el conjunto gallego podría llegar con su clasificación a la promoción ya confirmada.

La última jornada, prevista para el sábado 23 de mayo a las 18:30 horas, también tendrá duelos directos entre los rivales de la zona baja, mientras que otros conjuntos se la jugarán ante equipos del play-off. El Cacereño -el gran triunfador de la pasada jornada tras salir de la quema- recibirá en casa al Talavera, que tras medirse al Ourense tendrá otra final por la salvación. Por su parte, los gallegos reciben en O Couto al Tenerife de Álvaro Cervera, cuyo regreso a Segunda División ya se confirmó hace días. Tampoco lo tendrá fácil el Guadalajara, que se la jugará ante el Madrid Castilla, actualmente quinto clasificado. Por último, el Osasuna Promesas -en racha tras ganar sus últimos tres compromisos ligueros- recibe a un Mérida sin nada en juego.

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La peña Minuto 42, de espicha

La afición blanquiazul es consciente de la importancia del choque de este domingo, por lo que la peña Minuto 42 ha organizado una espicha de fin de temporada a las dos del mediodía en el restaurante Tierrastur para comenzar desde bien temprano la previa del partido ante el Barakaldo. Una cita de confraternización antes del último duelo en casa del curso, en el que todos esperan cerrar de manera matemática la permanencia en la categoría. Todo un éxito para el club tras el ascenso del curso anterior.