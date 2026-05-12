El Avilés quiere cerrar la permanencia en el Suárez Puerta: nueva promoción para llenar el estadio ante el Barakaldo
Las entradas para el duelo clave por la salvación costarán diez euros
El Avilés se juega gran parte de sus opciones de mantener la categoría este domingo, a las 17.00 horas, ante el Barakaldo. Los blanquiazules necesitan una victoria para certificar matemáticamente la salvación y, para ello, quieren convertir el Román Suárez Puerta en una caldera. Con el objetivo de crear un ambiente de partido grande, el club ha lanzado una promoción especial: las entradas para el duelo ante el conjunto vasco costarán 10 euros para el público general, sin distinción por edad. Los abonados, como es habitual, accederán con su carné.
La venta de entradas se realizará exclusivamente en la tienda del club, de martes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas. El sábado, el horario será de 10.30 a 13.30 horas, y el domingo, día de partido, desde las 15.00 horas.
Multicanal para la jornada unificada
El Avilés disputará la penúltima y la última jornada en horario unificado y, para seguir de cerca la lucha por la salvación, la Federación ha habilitado un multicanal con todos los partidos. Podrá verse en los espacios televisivos de Movistar Plus+, DIGI, Orange TV, Zapi TV, +Media, Euskaltel, R y Telecable, además de en los servicios de streaming FC Play y LALIGA+. Estos dos últimos ofrecerán, como es habitual, los 20 partidos también por separado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
- Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multa de hasta 800 e inmovilización del vehículo por circular sin la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la nueva norma
- Accidente grave en Gijón: un conductor de patinete, con las piernas rotas después de ser atropellado
- Muere con 44 años Marcos Fernández, expresidente de la Sociedad Popular La Regalina de Cadavedo
- Mañana de esperan colas kilométricas en Action para conseguir el mantel grande de primavera más barato del mercado: por solo 3,49 euros y repele los líquidos
- Golpe al tráfico de drogas en Mieres: una redada policial en un pub nocturno 'escoba' se salda con un detenido y 29 papelinas incautadas