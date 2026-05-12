El Avilés quiere cerrar la permanencia en el Suárez Puerta: nueva promoción para llenar el estadio ante el Barakaldo

El Avilés se juega gran parte de sus opciones de mantener la categoría este domingo, a las 17.00 horas, ante el Barakaldo. Los blanquiazules necesitan una victoria para certificar matemáticamente la salvación y, para ello, quieren convertir el Román Suárez Puerta en una caldera. Con el objetivo de crear un ambiente de partido grande, el club ha lanzado una promoción especial: las entradas para el duelo ante el conjunto vasco costarán 10 euros para el público general, sin distinción por edad. Los abonados, como es habitual, accederán con su carné.

La venta de entradas se realizará exclusivamente en la tienda del club, de martes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas. El sábado, el horario será de 10.30 a 13.30 horas, y el domingo, día de partido, desde las 15.00 horas.

Multicanal para la jornada unificada

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El Avilés disputará la penúltima y la última jornada en horario unificado y, para seguir de cerca la lucha por la salvación, la Federación ha habilitado un multicanal con todos los partidos. Podrá verse en los espacios televisivos de Movistar Plus+, DIGI, Orange TV, Zapi TV, +Media, Euskaltel, R y Telecable, además de en los servicios de streaming FC Play y LALIGA+. Estos dos últimos ofrecerán, como es habitual, los 20 partidos también por separado.