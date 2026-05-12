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Uno de los héroes del ascenso del Avilés, nuevo jugador del equipo de Ibai Llanos en la Kings League

Eric Callís ha firmado con Porcinos para los play-off de la competición creada por Gerard Piqué

Eric Callís, en un partido con el Avilés

Eric Callís, en un partido con el Avilés / Miki López

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Eric Callís, uno de los miembros de la plantilla del Avilés que consiguió el ascenso a Primera Federación, tiene nuevo destino. El lateral derecho, que se crió en la cantera del Girona, se ha unido a Porcinos, equipo de la Kings League que preside el influencer Ibai Llanos. El catalán es uno de los refuerzos del creador de contenido bilbaíno de cara a los play-offs de la competición creada por el exfutbolista Gerard Piqué.

Callís fue una pieza importante en la plantilla avilesina que, la pasada campaña, consiguió el ascenso a Primera Federación. Bajo las órdenes de Javi Rozada, el defensor catalán disputó más de 1.200 minutos repartidos en 25 encuentros, de los cuales jugó once como titular. Vio tres tarjetas amarillas, anotó un tanto en el duelo ante el Bergantiños y repartió dos asistencias, contra el Laredo y el Guijuelo.

De Avilés a la Kings League

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Tras desvincularse del Avilés, Callís siguió su carrera en el CF Peralada, club que compite en la Tercera Federación catalana. Allí se ha convertido en una pieza clave, disputando 29 encuentros como titular. Ahora, da un paso más en su carrera uniéndose a Porcinos, uno de los equipos punteros de la Kings League.

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