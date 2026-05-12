Dos pesos pesados del Avilés analizan la pelea por la salvación: "Es uno de los partidos más importantes de los últimos años para el club"
"Tenemos que estar muy tranquilos, será un partido largo", señala Natalio, capitán blanquiazul
“Es el partido más importante de los últimos años para el club”. Natalio, capitán del Avilés, habló sin paños calientes de la pelea por la salvación en la que está inmerso el cuadro blanquiazul. El valenciano aseguró estar “tranquilo y confiado” y pidió el apoyo de la afición avilesina para la próxima final ante el Barakaldo. “Esto no lo sacamos solo nosotros, también lo saca la gente”, señaló.
“Hemos pasado por momentos muy difíciles y ya lo hemos sacado adelante”, apuntó el delantero blanquiazul, que cree que el encuentro ante el Barakaldo es “un partido primordial”. “Vamos a salir a ganar, pero si nos llegan buenos resultados será mejor que estar obligados a sumar de tres”, indicó el ariete, que reconoció que, aunque “intenta aislarse” de lo que ocurre en otros campos, “siempre acabas mirando los resultados, aunque prefiero centrarme en lo nuestro”.
Natalio pide el apoyo de la afición
Natalio vaticinó “un partido largo” ante el conjunto vasco y desgranó algunas de las claves del encuentro. “Tenemos que estar tranquilos y salir fuertes, para enchufar a nuestra gente. A la afición le gusta el rock and roll, así que habrá que darles mambo”, comentó el capitán del Avilés, que cree que gran parte de la posible victoria pasará por “adelantarnos y cerrarnos atrás”. “Hay que corregir errores que nos han lastrado a lo largo del año. Si conseguimos no encajar, vamos a ganar sobradamente”, sentenció.
Pedro Arboleya, director general del Avilés, cree que el club “tiene capacidad para competirle a cualquiera”. “Conseguir la salvación sería muy importante a todos los niveles. La Primera Federación es muy exigente a todos los niveles, tanto en lo deportivo como en lo económico. No te puedes relajar. La permanencia va a respaldar todo el trabajo hecho y pondrá las bases para seguir creciendo”, explicó el ovetense, que cree que, para tumbar al Barakaldo, “hay que poner el foco en hacer nuestro partido, en ganar y hacer nuestro trabajo para no mirar a nadie”.
La salvación y la cantera, dos frentes clave
Sobre el ascenso del juvenil a División de Honor, algo que se certificó con la victoria blanquiazul del pasado domingo, Arboleya opina que se debe “seguir potenciando a ese equipo”. “Tenemos que asentarnos en esa categoría y dar un paso adelante”, señaló. Sobre el filial, ya ascendido a Primera Asturfútbol, subrayó que “lo óptimo sería tener al equipo en Tercera Federación”.
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