El Avilés busca nuevo socio para Kevin Bautista: estas son las dos opciones que tiene Lolo Escobar

La visita a El Toralín por parte del Avilés ha dejado una mala noticia más allá del resultado. Adri Gómez, pivote titular y pieza clave en los planes de Lolo Escobar, no podrá estar en la final por la salvación ante el Barakaldo por acumulación de tarjetas. La única posición que no ha sufrido cambios desde la llegada del técnico extremeño está ahora obligada a reinventarse. El pacense tiene ahora dos cartas entre las que escoger: Christian Rivera, el fichaje estrella del pasado mercado invernal, o un Gete que viene de actuar como central ante la Ponferradina.

El favorito para ejercer el rol de Adri Gómez en la sala de máquinas del Avilés apunta a ser Gete. Primero, por ser un perfil similar al del centrocampista valenciano. Si por algo destaca el pivote cántabro, clave en el ascenso de la pasada campaña a Primera Federación, es por sus condiciones defensivas y su talento a la hora de ganar duelos. Esta campaña promedia 6,6 recuperaciones por encuentro y ha ganado 3,6 duelos por partido, el 33% de los que disputa. Además, no se queda corto a la hora de crear juego, promediando 21,6 pases por partido con un 77% de precisión. Esta campaña suma tres asistencias a pesar de no ser uno de los jugadores titulares del Avilés.

Gete, favorito para cubrir la baja de Adri Gómez

Cabe recordar que Gete, a pesar de ser pivote de formación, salió como central en el último encuentro liguero del Avilés, el disputado ante la Ponferradina. “Escogí a Gete como central porque buscaba a alguien con más desplazamiento de balón, para combinar con Santamaría. Cuando combinaron Gete y Santamaría consiguieron hacer daño a la espalda de los mediocentros”, explicó Escobar al término del encuentro. La sanción de Adri Gómez, sumada al cambio de perfil de rival, puede hacer que el cántabro dé unos cuantos pasos hacia adelante en el once blanquiazul.

El otro candidato a ocupar la sala de máquinas del Avilés es Christian Rivera. El gijonés, cuando llegó a tierras avilesinas, tuvo que hacer una “pretemporada” para ponerse al mismo tono que sus compañeros. Sin embargo, a pesar de que con Dani Vidal el asturiano ya empezó a gozar de muchos minutos, la llegada de Escobar ha mandado al centrocampista al ostracismo. De los cuatro pivotes que tiene en plantilla, Rivera es el que menos tiempo de juego acumula, apenas superando treinta minutos repartidos en tres encuentros. En otros tres partidos, el gijonés tuvo que ver a sus compañeros desde el banquillo.

Christian Rivera, la alternativa más ofensiva

La apuesta por Rivera respondería a una vocación más ofensiva por parte de Escobar. El asturiano no es un perfil tan defensivo como Adri Gómez o Gete, destacando más por su despliegue físico y su calidad a la hora de tratar la pelota. Haciendo pareja junto a Kevin Bautista, un fijo en los planes del técnico pacense, el conjunto blanquiazul perdería cierto equilibrio defensivo, pero ganaría más variantes a la hora de jugar en campo rival.

“El doble pivote es una posición con la que estoy contentísimo. La aportación defensiva y el pensamiento táctico de Adri Gómez es muy importante para nosotros, al igual que la aportación ofensiva de Kevin Bautista, que ha incidido casi en el 80% de los goles desde que llegué al Avilés. Son dos posiciones en las que ellos tienen que fallar mucho o Gete y Rivera hacer mucho más para que me plantee cambios”, subrayó el propio Lolo Escobar en la previa del duelo ante la Ponferradina. Ahora las circunstancias le obligan a retocar sus piezas de cara a un partido clave para amarrar la ansiada salvación. Por delante tiene cuatro sesiones de trabajo para tratar de tapar un hueco clave en su plan de partido.

Quicala, de vuelta

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La parte positiva es que Quicala ya ha cumplido su ciclo de tarjetas y podrá estar disponible para el encuentro del próximo domingo ante el Barakaldo. Los futbolistas que ahora mismo el Avilés tiene apercibidos de sanción son Babin, Guzmán Ortega, Álvaro Santamaría, Raúl Rubio y Eze. Todos ellos, de ver una cartulina amarilla ante el conjunto vizcaíno, no podrán estar presentes en el último encuentro de liga ante el Pontevedra.