Babin quiere retirarse en el Avilés: : “Ojalá pueda quedarme aquí, sería lo que más sentido tiene para acabar mi carrera”

Si alguien tiene peso dentro del vestuario del Avilés, ese es Babin. El central, segundo capitán del club, es el jugador que más minutos ha disputado esta temporada y ha sido una pieza clave para sus dos entrenadores. Ambos hicieron modificaciones en todos los puestos, pero los dos tuvieron claro que el gran jerarca de la zaga blanquiazul fue y es el de Martinica. Este año, además, se ha llevado una alegría extra al ver cómo sus jóvenes pupilos, los integrantes del juvenil avilesino, han conseguido el ascenso a División de Honor. El defensa ahora solo tiene un objetivo en mente: sentenciar este domingo, ante el Barakaldo, la permanencia en Primera Federación. De todo ello habla con LA NUEVA ESPAÑA.

Este domingo se puede dejar sentenciada la salvación. ¿Cómo ve el partido?

Ya tengo ganas de que llegue el día y ganar delante de nuestra gente. Queremos conseguir ya el objetivo.

Usted es uno de los veteranos de la plantilla. ¿Cómo gestiona este tipo de partidos?

Trato de no cambiar nada, de hacer el mismo trabajo en el día a día, hacer bien las tareas que nos da el míster, cuidarme... Es una semana de mucha presión, pero hay que tener tranquilidad y confianza máxima.

¿Cómo hace para transmitir esa calma a los más jóvenes del equipo?

Hablando mucho con ellos y teniendo buena comunicación. Trato de transmitirles un mensaje positivo durante los entrenamientos y estar siempre a disposición de mis compañeros.

Se acerca el final de la temporada. ¿Qué balance hace de este año?

La campaña ha sido de altibajos, como les ha pasado a la mayoría de equipos. En la primera vuelta nos fue bastante bien; hasta el partido contra el Racing de Ferrol estábamos cerca de los puestos de play-off. Sufrimos un bache de resultados en el que quizás merecimos, en varias ocasiones, la victoria, pero no lo conseguimos por detalles. Nos metimos en un bucle del que nos costó salir. Es verdad que en la primera vuelta tuvimos resultados que no eran muy reales, con victorias en los minutos finales. Lo mejor es que esos puntos nos van a servir para salvarnos. Ahora, aunque venimos de perder ante la Ponferradina, hemos recuperado la buena dinámica. Solo queda sellar el domingo la permanencia.

¿Cuáles cree que son las principales diferencias entre Dani Vidal y Lolo Escobar?

A Dani Vidal le gusta que su equipo presione arriba, éramos bastante proactivos sin balón. Su Avilés era más vertical. Ahora tenemos más tranquilidad para salir con el balón desde atrás. A mí me gusta un estilo mezclado entre los dos: soy de presionar alto, pero me gusta sacar la pelota desde la defensa.

Uno de los temas de conversación más recurrentes a la hora de hablar de este Avilés son sus números defensivos. Usted ha sido el único fijo en la zaga blanquiazul. ¿Qué cree que ha ocurrido?

Es uno de nuestros puntos débiles. Teníamos que mejorarlo tras la primera vuelta y no supimos hacerlo. Los centros laterales nos han costado muchos puntos y goles en contra. No es algo que me enorgullezca. Con el nuevo míster tratamos de esconder esa debilidad, pero en el fútbol de hoy en día es muy difícil no encajar gol. A mí no me gusta jugar a meter un gol más que el rival; siendo sincero, nuestra mejora pasa por defender mejor nuestra área. A ver si el domingo podemos dejar la portería a cero.

Esa fragilidad en los centros laterales choca con un dato: usted es el jugador que más despejes realiza de Primera Federación.

Lo sé, pero creo que es algo normal. Ante el Racing de Ferrol nos centraron 67 veces, lo normal es que una acabe en gol. A mí me encanta defender, soy un buen defensor de área, pero las temporadas son como son. Está claro que, a nivel colectivo, sufrimos en esa faceta del juego. Además, a nivel personal, he vivido muchos cambios. Empezamos la temporada con defensa de cuatro, luego pasamos a defensa de cinco; empecé jugando con Adri Gómez, luego entró Borja Granero, Eze, Andrés Carmona... Tantos cambios se acaban notando y no ayudan. El Madrid que ganó la Champions o el Liverpool campeón de liga tenían clara su pareja de centrales. En los últimos dos meses lo estamos haciendo mejor en ese sentido.

Otro de los debes actualmente pasa por los minutos finales.

En la primera vuelta los descuentos nos salían de cara y ahora nos está tocando la cruz. En los últimos meses estamos teniendo una lectura mejor de los minutos finales. Es verdad que ante la Ponferradina nos pillaron en transición, pero no es un gol que me preocupe. Tengo máxima confianza en que taparemos esos puntos débiles y que, ante el Barakaldo, solo se verán nuestras virtudes.

Ya es un avilesino más. ¿Qué le dicen los aficionados por la calle?

Los veo muy animados. Vivo en pleno centro y la gente está ilusionada con la victoria del domingo. Sé que la afición va a responder. Tengo ganas de resolver la permanencia y pensar en la siguiente temporada.

Es el tercer jugador de toda Primera Federación con más minutos de juego, por delante de muchos porteros. ¿Cuál es la clave para, con 39 años, mantener ese rendimiento?

Lo primero es agradecer la confianza de los dos entrenadores que tuve este año. Antes y después de cada entrenamiento hago trabajo de gimnasio y, luego, influyen muchos factores, desde la genética hasta la alimentación, el descanso o la hidratación. Me estoy cuidando bastante, tengo unas pautas muy marcadas en cuanto a nutrición. Tampoco es algo que me obsesione. Me enorgullece mucho sumar tantos minutos esta temporada, quiero jugar partidos, pero me gusta más trabajar para que destaquen mis compañeros. Yo ya tuve mi momento, ahora me centro en que brille el resto. Si hace falta que rinda más para meter goles como el de la Ponferradina, bienvenido sea, pero soy un jugador de club y de equipo.

Una de las alegrías que ha tenido en los últimos días ha sido el ascenso del juvenil, donde es segundo entrenador, a División de Honor. Parece que la nueva hornada de La Toba tiene buena pinta.

Ha sido una temporada larga y dura, pero muy bonita. La clave del ascenso fue crear un buen vestuario. Hay un grupo humano enorme, que representa muy bien lo que está haciendo Matías Vigil, director de cantera. Quiero resaltar el trabajo de todo el staff, de Zucho Canteli, entrenador, y de todo su equipo. La hornada del 2007 es buenísima. He visto mucho fútbol para saber que gente como Macías, Nacho Puente, Geni, Frechilla, Nico Palacio... tiene la calidad para llegar lejos. Incluso los cuatro chicos que tenemos del 2008 y se quedarán la siguiente temporada. No les quiero meter presión, aunque han demostrado que saben jugar con ella, pero les veo potencial no solo para el filial, sino para llegar al primer equipo. Tener el filial en Tercera Federación, que es el objetivo del club, les va a venir bien. En dos o tres años muchos de estos jugadores pueden formar parte de la primera plantilla.

¿Hay algún Babin cociéndose en La Toba?

Hay calidad, la verdad. Solo digo que la pareja de centrales del juvenil ha sido la menos goleada. La verdad es que son dos buenos jugadores con balón, pero sobre todo en la defensa del área.

Acaba contrato en junio. ¿Se ve dando ya el paso a los banquillos o todavía le queda cuerda?

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He pensado en ello, pero todavía tengo fuerzas para seguir jugando. Esta temporada he jugado todo menos quince minutos ante el Ourense. Me veo jugando, el fútbol es lo que más quiero en el mundo. Ojalá pueda quedarme aquí, sería lo que más sentido tiene para acabar mi carrera. Me hace ilusión seguir con la hornada del 2007, poder empujarles para que lleguen al fútbol profesional.