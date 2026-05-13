Bombazo en un rival por la salvación del Avilés: despiden a su entrenador (que eliminó al Oviedo de Copa del Rey) a falta de dos jornadas

Bombazo en la pelea por la salvación en Primera Federación. El Ourense, uno de los equipos que, como el Avilés, lucha por amarrar la permanencia en la categoría, ha confirmado el despido de su entrenador, Daniel Llácer, a falta de dos jornadas para el final de la temporada. La mala racha del cuadro gallego, que suma un mes sin conocer la victoria, apunta a ser el detonante de esta decisión.

El Ourense es uno de los equipos inmersos en la pelea por la permanencia. El cuadro gallego marcha decimoséptimo y tiene la salvación a dos puntos. El Avilés, por su parte, tiene una distancia de cuatro puntos con el conjunto del ya despedido Llácer. Los últimos resultados han condenado al entrenador valenciano, que aterrizó este verano en O Couto. El Ourense suma tan solo una victoria en los últimos diez partidos, unos números que podrían acabar costándole el descenso a Segunda Federación.

El Ourense mueve ficha en plena pelea por la permanencia

El cuadro gallego, además, disputa este fin de semana su final particular por la salvación. El Ourense se mide, en tierras castellano-manchegas, al Talavera, otro de los equipos que pujan por mantener la categoría. El perdedor de dicho duelo tendrá ya pie y medio en Segunda Federación.

Cabe destacar que Dani Llácer, ya exentrenador del Ourense, dio varias alegrías a los aficionados de O Couto. En noviembre, el cuadro gallego consiguió hacerse con la primera Copa Federación del club, en una final disputada ante el Orihuela, conjunto de Segunda Federación. Además, también consiguió dar el do de pecho en la Copa del Rey, tumbando a dos equipos de Primera División como el Real Oviedo y el Girona. Finalmente, acabó eliminado a manos del Athletic Club, al que consiguieron llevar a la prórroga.

Pasado asturiano en la plantilla gallega

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El Ourense tiene varios jugadores en plantilla con pasado en Asturias. Uno de sus fichajes invernales fue Raúl Hernández, extremo que durante la primera mitad de la campaña defendió la camiseta del Avilés, anotando un golazo ante el Talavera. Además, en defensa cuentan con dos asturianos, los exsportinguistas Enol Coto y Miguel Prado.