Uno de los momentos clave de la derrota del Avilés ante la Ponferradina, nominado a mejor parada de la jornada
Andrés Prieto, guardameta berciano, sacó una gran mano para despejar un cabezazo de Cayarga
Una de las jugadas clave de la derrota del Avilés ante la Ponferradina la protagonizó el guardameta Andrés Prieto. El cancerbero, uno de los mejores jugadores del conjunto berciano, tuvo que realizar una gran intervención para despejar un gran cabezazo de Cayarga al filo del descanso que hubiese acercado a los asturianos al empate. Su intervención ha sido escogida por parte de la Federación como una de las mejores paradas de la jornada en Primera Federación.
Andrés Prieto fue una de las claves que explican el tropiezo blanquiazul en El Toralín. Según el portal de estadísticas Sofascore, el guardameta alicantino fue uno de los mejores jugadores del encuentro, superando en la puntuación que otorga dicha página tanto a Borja Vázquez como a Keita y Slavy, los tres goleadores bercianos. Tan solo le supera Germán Novoa, que dio la asistencia en el tercer tanto de la Ponferradina. El guardameta realizó cuatro paradas, dos de ellas a tiros desde dentro del área, y tuvo que hacer un despeje por arriba. Además, destacó por su precisión a la hora de jugar con la pelota.
Una parada clave en El Toralín
La parada de Andrés Prieto a Cayarga compite con la de Marc Martínez, guardameta del Lugo; Rubén Domínguez, del Atlético Sanluqueño, y Javi Belman, del Talavera. La votación finaliza este jueves.
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