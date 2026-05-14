Habla el único avilesino de la plantilla del Avilés: "He vivido play-offs como aficionado, nuestra gente ha sacado siempre adelante los partidos importantes"

“Los dos nos jugamos cosas, pero nosotros jugamos en casa. Tenemos que ser fuertes”. Berto Cayarga, extremo del Avilés, analizó la final por la salvación que disputa el cuadro blanquiazul este domingo ante el Barakaldo. De tumbar al cuadro vasco, uno de los peores visitantes del Grupo 1 de Primera Federación, los asturianos asegurarían matemáticamente su permanencia en la categoría. Para conseguirlo, el avilesino, único jugador de la ciudad en plantilla, ha pedido el apoyo de la afición. “Han sacado adelante todos los partidos importantes”, subrayó. Estas fueron sus palabras:

La semana de trabajo

“Ha sido más larga de lo habitual, ya que jugamos el pasado sábado y esta semana jugamos de domingo. Tenemos que tener las ideas claras para que no se nos escape ningún detalle y ganar el fin de semana”.

La derrota ante la Ponferradina

“Venimos de perder, sabíamos que era algo que nos podía pasar. Al día siguiente estábamos dolidos, pero ahora solo pensamos en el Barakaldo. Hemos corregido los errores que cometimos allí y ahora estamos centrados en que no vuelvan a ocurrir. Tenemos que sacar los tres puntos y salvarnos”.

El Barakaldo, en la pelea por el play-off

“Los dos equipos nos jugamos muchas cosas, pero nosotros jugamos en casa, donde tenemos que ser fuertes. No hay mejor momento para conseguir la salvación que esta semana. Queremos que la afición se vaya contenta a casa y dejar todo solventado”.

La plantilla, focalizada

“Es verdad que yo soy el único avilesino del equipo, pero toda la plantilla quiere ganar el domingo, da igual de dónde sean. A todos nos va a marcar conseguir la permanencia con un club como el Avilés, es muy importante para todos, tanto para los que van a seguir como para los que no. Será algo bueno tanto para el club como para la ciudad”.

El encuentro

“A mí me gustan los partidos con intensidad, con duelos y que la gente se venga arriba. Son los partidos que todo jugador quiere jugar. Hay que tener la cabeza fría, pero tenemos gente experimentada en plantilla que sabe jugar este tipo de encuentros”.

La afición

“La pasada temporada viví el play-off como aficionado y sé que la afición va a ser un jugador más. Se nota cómo apoyan en cada jugada, todos los partidos importantes los han sacado adelante”.