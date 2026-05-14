La peña El Coliseo estrena su trofeo a mejor jugador del Avilés

La peña El Coliseo, una de las más activas dentro de la afición del Avilés, entregará, la próxima semana, su trofeo al mejor jugador de la temporada en el conjunto avilesino. A lo largo de esta campaña, los socios de la entidad, alrededor de medio centenar, han ido votando jornada tras jornada al que, a su parecer, fue el futbolista más destacado del cuadro asturiano. Ahora, ocho meses más tarde, Kevin Bautista y Cayarga lideran la votación. El galardón se entregará, previsiblemente, la próxima semana, antes de que finalice el curso.

“Todos los socios tenemos un grupo de WhatsApp y ahí se van realizando las votaciones. El mejor se lleva diez puntos y el segundo, cinco”, explica José Ramón Menéndez, presidente de la peña. La idea de la agrupación es entregar el premio antes de la última jornada, la que se disputa el próximo 23 de mayo ante el Pontevedra, para poder dar el galardón en persona al vencedor. Como él mismo revela, ahora mismo el título se lo pelean Kevin Bautista y Cayarga.