14 de 54 puntos: el dato que infunde optimismo al Avilés de cara a su final por la salvación ante el Barakaldo

14 de 54 puntos. Ese es el balance del Barakaldo, próximo rival del Avilés, lejos de su feudo. El conjunto vasco es uno de los peores visitantes de Primera Federación, un dato al que se agarra el cuadro avilesino de cara a la final por la salvación que disputa este domingo en el Suárez Puerta. El cuadro vizcaíno tan solo ha conseguido dos victorias fuera de Lasesarre, las logradas ante Unionistas y Celta Fortuna.

Los datos del Barakaldo como visitante chocan con la fortaleza en la que ha convertido a su estadio, Lasesarre. El cuadro vasco es el mejor local de la categoría, cosechando en su feudo cuarenta de los cincuenta y cuatro puntos que ha sumado a lo largo del curso. Sus registros superan a los de varios colosos de la categoría, como el Tenerife o el Madrid Castilla.

El Barakaldo baja lejos de Lasesarre

Si los datos como visitante del Barakaldo dan cierto optimismo a la afición blanquiazul, lo cierto es que las cifras del cuadro avilesino como local hacen que crezcan todos los temores. El Avilés es el segundo peor equipo jugando en su feudo de toda la categoría, cosechando tan solo 21 puntos de los 43 que tiene en su casillero. Los de Lolo Escobar acumulan cinco victorias, seis empates y siete derrotas en suelo asturiano, un registro que solo empeora el Arenteiro, equipo ya descendido.

Con todo ello, la afición del Avilés quiere dar el do de pecho para que los tres puntos se queden en el Suárez Puerta. Por ello, tras la promoción de entradas por parte del club, todo apunta a que el coliseo avilesino rozará el lleno para un encuentro que, de caer del lado blanquiazul, supondrá la salvación automática de los asturianos.