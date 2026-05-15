Habla el último avilesino que defendió la camiseta Barakaldo y llegó a ser uno de los capitanes del Avilés: "Soy optimista con la salvación"

“Soy muy optimista con la salvación. Al final, el Avilés es el que está arriba; si haces tu trabajo, está todo hecho”. Antes de llegar a portar el brazalete del club de su ciudad, Álex Prendes (Avilés, 1997) tuvo un breve paso por el Barakaldo, próximo rival del conjunto blanquiazul. El central, que ahora está haciendo carrera en el fútbol italiano, será un aficionado más este domingo en el Suárez Puerta, donde espera que el cuadro de Lolo Escobar consiga sentenciar su permanencia en Primera Federación. “Hay que animar, la gente tiene la sensación de que se va a sacar”, asegura.

Criado en la cantera del Oviedo y tras debutar en el primer equipo azul en la Copa del Rey, Prendes empezó a foguearse en el mundo del fútbol. Tras un trastabillado paso por el filial del Almería y por la Gimnástica de Torrelavega, el avilesino recibió una llamada de alguien que lo conocía a la perfección: Hernán Pérez. “Tuve lío en el Almería y acabé saliendo a la Gimnástica. Estando allí, en el mercado invernal, me llamó Hernán, que por entonces era el entrenador del Barakaldo. Para mí fue algo muy ilusionante. Me había tenido en el Oviedo y, tras haber salido de El Requexón y haber bajado a Tercera, que se acordase de mí me vino muy bien”, detalla el central, cuyo periplo por Lasesarre se vio interrumpido a los pocos meses por la llegada del coronavirus.

Álex Prendes confía en la salvación del Avilés

“Tengo un buen recuerdo de aquellos meses, éramos muchos asturianos en esa plantilla. Hicimos un grupo bastante bueno”, destaca Prendes. Y es que, además de tener al langreano Hernán Pérez en el banquillo, ese Barakaldo tenía a viejos conocidos del fútbol regional como Diego Cervero, Jairo Cárcaba, Álex Barrera, Héctor Nespral o Javi Rabanillo.

A la derecha, Álex Prendes con la camiseta del Delfino Curi. / .

Tras su paso por tierras vascas, Prendes empezó a hacer carrera en Asturias. Firmó por el Langreo para, posteriormente, regresar a casa, al Suárez Puerta. “Empecé en aquel Avilés que jugaba en Tercera y, en mi primer año, conseguimos el ascenso contra el Llanes”, recuerda el defensor, que se mantuvo en la disciplina blanquiazul durante tres campañas. “El segundo año jugué bastante, tanto con Chiqui de Paz como con Emilio Cañedo. El tercero, el del casi ascenso ante el Granada B, perdí protagonismo. Ese mercado invernal pude irme, pero decidí quedarme, aunque no estuviese jugando tanto”, detalla el avilesino, que cuenta una anécdota de aquel play-off ante el filial granadino: “Tuve una fisura de peroné en febrero y volví a los entrenamientos poco antes de esa eliminatoria. Sin embargo, aunque a ese partido no fui convocado, viajé a Granada con Berto Cayarga para poder animar en esa eliminatoria”.

Del Suárez Puerta al fútbol italiano

Desde hace dos semanas, Prendes está de vuelta en Asturias. Al salir del Avilés defendió la camiseta del Caudal, pero pronto decidió dar un giro a su carrera. Fichó por el Albanova, equipo del fútbol italiano, donde está labrándose un nombre. “Me salió bastante bien irme a Italia. Si miras el aspecto económico, aquí es difícil. Además, vivir fuera y aprender un nuevo idioma es una experiencia muy enriquecedora”, señala el zaguero.

Ahora, de regreso en la ciudad, asegura que el domingo será un aficionado más en las gradas del Suárez Puerta. “Hay que animar al equipo. Veo que la gente cree que se puede sacar, hay que confiar. Este fin de semana se va a ganar”, afirma el avilesino, que destaca la situación en la que está el Avilés. “Nadie quiere estar en esta situación, pero son ellos los que lideran la pelea por la salvación. Si haces tu trabajo, está todo hecho. Yo soy optimista”, sentencia. Aunque guarda cariño a su época en el Barakaldo, parece claro que sus fuerzas esta vez irán con el equipo de su tierra.