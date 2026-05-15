Lolo Escobar pide el apoyo del Suárez Puerta para cerrar la salvación del Avilés: "Las gradas también juegan sus partidos"

Lolo Escobar, entrenador del Avilés, pidió el apoyo de la afición para decantar la balanza en la final por la salvación que disputa el cuadro blanquiazul ante el Barakaldo. Los asturianos necesitan sumar de tres para asegurarse la permanencia en un duelo en el que el técnico no podrá contar con una de sus piezas clave, Adri Gómez. El extremeño no desveló quién será su sustituto, aunque sí aseguró que no hará cambios en la portería. Además, subrayó que, aunque los avilesinos tienen una bala más para amarrar su supervivencia, quiere dejar todo resuelto este domingo. Estas fueron sus palabras:

La semana de trabajo

“Lo más importante siempre es el siguiente partido. Ha sido una semana larga, en la que hemos podido trabajar bastantes cosas, algo que tengo la esperanza de que se vea el domingo. Han sido unos días bastante normales, todo ha transcurrido con tranquilidad. Lo único que pasó fue un choque en el entrenamiento de este viernes, pero no fue nada importante. Para el domingo están todos disponibles”.

El sustituto de Adri Gómez

“No hago un balance de la baja como tal, entiendo que si un jugador sale de un once otro tiene la oportunidad para sustituirlo. El que salga el domingo querrá jugar los últimos dos partidos que quedan; si lo hace bien, no le voy a quitar. Espero que aproveche su oportunidad”.

Poner el foco atrás

“Poner el foco en lo que se hace mal en estos momentos no suma, solo resta. Quiero poner el foco en lo que el equipo hace bien. Hay partidos en los que hemos defendido bien e intentaré que el del Barakaldo sea lo más parecido a esos encuentros. No doy por hecho que vayamos a encajar, mi esperanza es conseguir dos porterías a cero y, además, mantener el potencial ofensivo que estamos teniendo”.

La portería

“Nando pudo cometer un error ante la Ponferradina, lo hemos trabajado con el entrenador de porteros. Recuerdo que, cinco minutos antes del gol que encaja, nos salvó en un mano a mano clarísimo y que pudo ser el 1-0. No creo que Nando sea el problema de recibir tantos goles en contra. Si te pones a valorar, lo que ha encajado han sido penaltis o goles como el de Álvaro Ramón, que fue por la escuadra. El de la Ponferradina es el primero en el que pudo tener algo de culpa, no creo que eso me haga plantearme un cambio en la portería”.

El esquema

“Tenemos dos opciones, tanto jugar con defensa de tres como con defensa de cuatro. Hemos trabajado las dos opciones e intentaremos acertar con la que elijamos para empezar y para terminar el partido, que puede ser la misma o que cambiemos. Me gustan las dos opciones”.

Los inicios de partido

“Últimamente nuestros inicios de partido no han sido buenos, igual que los finales. Estamos buscando soluciones para corregir eso. Vamos a tomar una serie de medidas para que el equipo entre mejor y reciba menos peligro en los primeros minutos. Lo hemos trabajado, vamos a tratar de hacer las cosas mejor este domingo”.

Dos balas para salvarse

“Lo más importante es visualizar que el domingo lo vamos a conseguir. Tenemos dos balas y hay equipos que no tienen ninguna. El único partido que podemos ganar ahora mismo es el del domingo, vamos a concentrarnos en esa bala y tratar de conseguirlo con nuestra gente. Me gustaría amarrar los 46 puntos, es lo que llevo visualizando mucho tiempo. Me encantaría, además, poder hacerlo con el apoyo de nuestra afición. Ante el Ourense me encantó cómo apretó la grada”.

El Barakaldo

“Será un rival peligroso, como todos los de Primera Federación. Mi aprendizaje me dice que no sabes dónde están los puntos, no sabes dónde crees que puedes ganar o perder. Hay mucha igualdad, todo se reduce a pequeños detalles y matices. El Barakaldo ha gestionado mejor esos pequeños matices y por eso pelea por jugar el play-off. En casa tenemos que ser el favorito siempre, trataremos de hacer un buen partido que nos dé para ganar. Los de arriba están nerviosos porque quieren play-off, los de abajo queremos salir de la quema... Son muy pocos los elegidos que no se juegan nada”.

Pendiente de otros resultados

“Alguien de mi staff estará pendiente de la jornada, pero yo no. Estaré centrado en nuestro partido, dependemos de nosotros. Si hacemos los deberes nos da igual el resto de resultados. Yo pensaré en nuestro partido única y exclusivamente”.

La afición

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“Me encantaría que se viviese algo similar a lo que pasó en el play-off del año pasado. Las gradas juegan sus partidos, esos días lo jugaron y gracias a ello el Avilés está en Primera Federación. Yo he tenido la oportunidad de vivir, en estas nueve jornadas, momentos como los del Ourense, donde el estadio apretó y animó a muerte cuando encajamos el primer gol. Fue increíble cómo nos levantaron. Me encantaría que este fin de semana el Suárez Puerta estuviese así”.