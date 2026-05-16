Un avilesino, clave en la posible salvación de un histórico del fútbol español

Pelayo Fernández, central avilesino que defiende la camiseta del Cádiz, ha podido decantar la balanza en la salvación del cuadro andaluz. El conjunto gaditano está coqueteando con los puestos de descenso a Primera Federación, pero un tanto del asturiano permite respirar al equipo que dirige Imanol Idiakez, exjugador del Avilés. Un gol del avilesino pasado el minuto 70 sirvió para que el Cádiz consiguiese un meritorio empate ante el Castellón, uno de los equipos que pelea por el ascenso a Primera División.

El avilesino llegó, en los últimos compases del pasado mercado invernal, cedido al Cádiz procedente del Rayo Vallecano, de Primera División. La pasada campaña, en las filas del equipo de Vallecas, participó en la plantilla que consiguió la clasificación para la Conference League, que ahora está a las puertas de conquistar. Esta temporada, Fernández no está teniendo excesivo protagonismo en el conjunto gaditano, disputando ocho encuentros, seis de ellos como titular. El cambio en el banquillo andaluz parece que le ha abierto las puertas del once titular.

Pelayo Fernández da aire al Cádiz

Criado en la cantera del Quirinal, Fernández pasó por Mareo antes de dar el salto al filial del Barcelona, donde llegó a portar el brazalete de capitán. Sin embargo, estando en la disciplina azulgrana sufrió una dura lesión de rodilla que le dejó un año en el dique seco. Logró reponerse de ese traspiés y, aunque se habló de un posible fichaje por el Sporting de Gijón, finalmente acabó dando el salto a Primera División de la mano del Rayo Vallecano. Ahora, tras un año con poco protagonismo en Vallecas, trata de hacerse con más minutos en tierras andaluzas.